Marco Gradoni, come te nessuno mai: tripletta al mondiale Optimist

Avrebbe potuto lasciare la classe Optimist già quest’anno, fisicamente e tecnicamente era già pronto per il salto nella classe più grande. Ma Marco Gradoni, classe 2004 dal Tognazzi Marine Village, non poteva lasciare prima di un’ultima perla: vincere il terzo mondiale di fila e diventare il velista più vincente nella storia dell’Optimist.

Lo ha fatto chiudendo il mondiale di prepotenza, andando a vincere con distacco le due prove finali con 25 nodi di vento. Ancora una volta da dominatore, questa volta sull’onda oceanica di Antigua, sotto i temporali o nel vento forte che c’è stato spesso durante la settimana. Non ha battuto ciglio, recuperando dopo un inizio non al massimo e chiudendo con un crescendo costante e inesorabile. Il successo caraibico di Antigua arriva dopo quello di Cipro nel 2018 e in Thailandia nel 2017.

Andando più indietro nel tempo, l’altra risultato clamoroso azzurro fu la doppietta 1998-99, del triestino Mattia Pressich e nell’87 e 88 con le vittorie di Sabrina Landi e Ugo Vanelo. Il 2019 però è un anno memorabile e storico per l’Optimist azzurro, in una sola stagione infatti abbiamo vinto l’Europeo maschile e femminile (Alessandro Cortese (CV Crotone) e Federica Contardi (Tognazzi Marine Village) ) e il mondiale in idividuale e a squadre.