Che botta per Maserati alla Transpac! Soldini: “Scafo danneggiato”

Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, alle 4.30 UTC del mattino, mentre viaggiavano a velocità sostenuta tra i 23 e i 24 nodi durante la Transpac (Los Angeles-Honolulu), hanno subito un forte impatto con un grosso oggetto galleggiante che ha danneggiato la prua dello scafetto di sinistra e l’ala del timone del maxi trimarano volante.

UNA LUNGA SCIA DI AVARIE

Questa è solo una delle ultime avarie subite da Maserati nel corso delle regate: lo scorso maggio, alla CA 500 (California Offshore Race Week) sempre a seguito di un urto con un oggetto galleggiante, si era danneggiato il timone di dritta; durante la RORC Caribbean 600, a febbraio, invece, c’era stata un’avaria al Solent (il fiocco a bugna alta). Nel 2018, alla Rolex Middle Sea Race Maserati aveva registrato danni al pistone idraulico che comandava la salita della randa e alla scassa del timone di dritta. A gennaio del 2018 un altro urto con un oggetto semisommerso aveva causato la rottura del “solito” timone di destra.

L’ANALISI DI SOLDINI

Ma torniamo in Pacifico. Da bordo, Giovanni Soldini racconta: «Non abbiamo capito cosa fosse ma era molto grande, usciva dall’acqua di almeno un metro. Ha colpito con gran forza lo scafo di sinistra, che è ora molto danneggiato, prima di scivolare lungo lo scafo e colpire il timone. Il sistema di fusibili ha funzionato, ma l’oggetto era talmente grande che abbiamo perso la metà esterna dell’ala del timone. Ci siamo dovuti fermare per un’ora: abbiamo smontato completamente l’ala per poter ripartire con la pala del timone utilizzabile. Ora navighiamo mantenendo la prua in alto fuori dall’acqua utilizzando il foil: stiamo aspettando la luce per fare un’ispezione accurata dello scafetto, dotato di 7 paratie stagne, per capire se c’è un buco passante». A bordo con Soldini, gli italiani Alberto Bona, Guido Broggi e Matteo Soldini, gli spagnoli Carlos Hernandez Robayna e Oliver Herrera Perez e il francese François Robert.

Maserati Multi 70 e i suoi concorrenti, i MOD 70 Argo e PowerPlay e il trimarano Paradox, sono partiti da Los Angeles sabato 13 luglio alle 12.30 ora locale (19.30 UTC, 21.30 ora italiana) per la 50a edizione della Transpac. Per cercare di girare intorno alla bolla di bassa pressione con vento leggero, Maserati Multi 70 ha optato per una rotta più a Nord dei suoi concorrenti, ma le condizioni previste dai modelli meteo si sono verificate alcune ore dopo, ritardando il trimarano italiano.

Alle rilevazioni delle 4.00 UTC, Argo naviga in testa a 26 nodi, a 1680 miglia dal traguardo a Honolulu, seguito a 100 miglia di distanza da PowerPlay, che viaggia a 27 nodi. Segue Maserati Multi 70 a 27 nodi, con 1822 miglia ancora da percorrere.

IL VIDEO DA BORDO