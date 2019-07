Mondiale Optimist: Italia oro a squadre, che spettacolo nella tempesta di Antigua. FOTO

Italia d’oro nel Mondiale Optimist in corso ad Antigua (Caraibi), nella competizione a squadre. L’impresa, battendo in finale la Tailandia, è stata portata a termini dai nostri ragazzi terribili: Marco Gradoni, Davide Nuccorini, Alex Demurtas, Tommaso De Fontes e Ginevra Caracciolo. Il terzo posto è andato invece al Perù.

L’ennesima conferma per il nostro movimento, dopo la doppia vittoria agli europeo (Leggi QUI), insomma quando si parla di optimist e in generale di vela giovanile è impossibile non parlare d’Italia. E potrebbe non essere finita qui: manca ormai una giornata sola alla fine dell’intero mondiale e Marco Gradoni è in testa alla classifica individuale.

L’Optimist a questi livelli però non è più un gioco. E’ allenamento duro, fatica, preparazione maniacale di ogni dettaglio, e regate anche disputate in condizioni estreme per questi ragazzi appena adolescenti. La foto gallery di seguito, a opera di Matias Capizzano, racconta bene tutto questo.