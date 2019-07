La super crema solare per i velisti della signora Harken

Da 52 anni Harken attrezza le barche a vela di tutto il mondo e ora tira fuori dal cilindro la prima crema solare ideata da velisti per velisti. Harken Derm garantisce una protezione totale dai raggi UV (il suo fattore di protezione solare, SPF, è di 50), resiste all’acqua e agli spruzzi ed è ecologica perché non utilizza agenti chimici inquinanti per l’ambiente e nocivi per la pelle come l’oxybenzone.

Sfrutta invece come “scudo” sostanze minerali come ossido di zinco e diossido di titanio, oltre che antiossidanti attivi di derivazione botanica (estratti di Mela, girasole, rosmarino e olio di argan).

La crema solare Harken Derm 50 High Performance Sunscreen è stata ideata dalla moglie del fondatore della storica azienda statunitense Peter, Edit Olasz, autorevole professore associato di Dermatologia con un lungo passato di ricerca nel trattamento dei tumori della pelle. Quindi state certi: applicando questa crema prima di uscire in barca sarete tranquilli.

Oltre alla crema, c’è anche la lozione doposole idratante e antiossidante (oltre che anti-età), anch’essa totalmente naturale con estratti di mela, datteri, avocado, oliva, arancia, lavanda e molto altro.

Crema solare e doposole costano 39,50 euro a flacone.