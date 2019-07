Certe poppe le vedi solo alla VELA Cup

La foto di Federico Bacci qui sopra, scattata nelle acque di Marina di Pisa nel corso della TAG Heuer VELA Cup / Tutti a Vela, incarna al 100% lo spirito della VELA Cup, il circuito di veleggiate in giro per l’Italia aperte a qualsiasi tipo di equipaggio e imbarcazione, senza alcun limite e senza certificati di stazza.

Tre generazioni di barche a giocarsela alle portanti, tre modi di concepire una barca a vela, tre specchi di poppa differenti.

A sinistra l’Elan 350 Micky è lo scafo più recente dei tre (progetto del 2011): lo dimostra la poppa larga, aperta, senza slanci e dallo spigolo pronunciato. Una poppa ispirata agli open oceanici, che garantisce grande stabilità di forma (poco rollio) e maggior potenza alle andature portanti. Lo spigolo fa sì che quando la barca è inclinata viaggi su una sorta di “binario”, aumentando ulteriormente la stabilità in appoggio dinamico.

Al centro un ben più datato Impala 36, mitico progetto di Doug Peterson del 1975, figlio dei regolamenti di stazza IOR (International Offshore Rule): baglio massimo molto avanzato, bordo libero basso, specchio di poppa ridotto e rialzato sull’acqua, con inclinazione negativa. Una barca capace di fare ottimi angoli di bolina mentre in andature di poppa un po’ più difficile da governare, “ballerina” e a rischio straorzata con vento forte (ma che divertimento!).

Completa il terzetto l’Hurricane 375 Blizzard, la sua poppa con scalino, più squadrata, con inclinazione leggermente negativa, è tipica del periodo IMS (International Measurement System, nato nel 1988).

E le prossime tappe della VELA Cup?

Ad agosto la VELA Cup sbarca ai Caraibi…del Mediterraneo! Il 26 agosto ci sarà la prima edizione della TAG Heuer VELA Cup a Caprera, organizzata con la scuola vela più famosa d’Italia, il Centro Velico Caprera.. Una location mozzafiato nel porto naturale di Porto Palma. Come sempre una grande festa in mare e a terra con anche super premi tra cui l’estrazione tra tutti i partecipanti di un orologio TAG Heuer e un Garmin inReach.

ISCRIVITI ORA: Caprera – 26 agosto 2019

E finisce qui? NO!

Il 14 settembre la TAG Heuer VELA Cup di Lerici il 14 settembre! In collaborazione con il circolo Erix (che fornisce ormeggi alle barche da fuori a prezzi speciali) si regata in uno spettacolare percorso che lambisce l’isola della Palmaria e del Tino. La sera festa con premiazione nel centro di Lerici. Oltre ai premi per “quasi tutti”, estrazione tra i partecipanti di un orologio TAG Heuer e un Garmin inReach. Al rientro dalle vacanze di agosto un fine settimana per sentirsi ancora lontani dalla routine.

ISCRIVITI ORA: Lerici – 14 settembre 2019

