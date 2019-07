Al via la Foiling Week, si vola e si impara sul Lago di Garda (senza plastica)

Da oggi, fino al 14 luglio, va in scena sul lago di Garda la Foiling Week, la kermesse dedicata alla vela di ultima generazione (quest’anno con una forte componente eco e plastic-free). Ecco il comunicato ufficiale e il programma completo

2019 Foiling Week Garda “Siamo tutti nella stessa BOTTIGLIA”

Dal 10 al 14 luglio alla Fraglia Vela Malcesine, Foiling Week lancia l’iniziativa “siamo tutti nella stessa bottiglia”, lo scopo è fermare l’uso delle plastiche monouso lungo le coste del Lago di Garda. #stopusingleuseplastic

Il Lago di Garda è una delle destinazioni più famose al mondo tra gli appassionati di vela. Tutti i tipi di sport sono praticati sulle sue acque e sulle sue coste, dal kitesurf al windsurf, alla mountain bike e all’arrampicata. È una delle destinazioni turistiche più importanti d’Italia con oltre 20 milioni di visitatori all’anno. I comuni e le comunità locali si prendono già una buona cura del Lago di Garda: le acque sono generalmente considerate pulite, tuttavia è in discussione la presenza di microplastiche. Il Lago di Garda è uno dei laghi alpini più grandi d’Europa e la sua microplastica può finire nei fiumi a valle e infine nel mare Adriatico. Lo scorso marzo, il Parlamento Europeo ha approvato una legge per vietare la plastica monouso dal 2021. In tutta Europa alcune città ed alcune regioni hanno anticipato il divieto per le materie plastiche monouso. Proponiamo che tutti i consigli comunali sul Lago di Garda facciano lo stesso passo e vietino immediatamente l’uso di plastica monouso.

Foiling Week è uno degli eventi velici più importanti del mondo, iniziato sul Lago di Garda nel 2014. Lo consideriamo la nostra “casa”. Ci siamo e vogliamo continuare a prenderci cura del suo futuro. La sostenibilità è uno dei valori fondanti di Foiling Week. La plastica monouso è bandita dagli eventi di Foiling Week. Per questo motivo abbiamo avviato una petizione per estendere questo divieto sulle rive del Lago di Garda.

Se vuoi firmare la petizione, segui questo link: https://wp.me/p83KMA-1Ck

Foiling Week Regatta (10 – 14 luglio)

Durante l’evento, diverse attività fanno parte dello spettacolo: prima di tutto la FW Regatta: Moths, Waszp, Flying Phantom Elite, ETF 26 e diverse barche foiling raggruppate nella categoria “all foil”, gareggeranno su campi di regata one-design a loro dedicati, poi tutti insieme correranno la FW Long Distance Race di sabato. Le regate potranno essere seguite da terra grazie al sistema Sailmon.

Gurit Forum (11 – 13 luglio)

Un altro pilastro dell’evento è il Gurit Forum che si svolgerà in mattinata e quest’anno è dedicato alle innovazioni ed alle Foiling Week Design Competitions.

Foiling latest developments (Giovedì 11 luglio)

Francois Gabart, Hugo Kerhascoet (Macif), Umberto De Luca (69F), Simone Bartesaghi, Renaud Bañuls (Sodebo), Neils Frei e Yves Detrey di Alinghi presenteranno le ultime innovazioni del foiling sia nell’offshore che nelle derive.



The Foiling SuMoth Challenge kick-off workshop (Venerdì 12 luglio)

Foiling SuMoth Challenge è un concorso di design ispirato dall’esigenza di progettazioni e metodi di produzione di barche a vela più sostenibili ed efficienti. L’obiettivo finale di questo concorso è promuovere pratiche sostenibili sfidando i giovani studenti di architettura navale e di ingegneria in una competizione amichevole, tecnica e sportiva.

Foiling SuMoth Challenge è sponsorizzato da 11th Hour Racing, un’organizzazione internazionale che stabilisce partnership strategiche all’interno delle comunità veliche e marine per promuovere cambiamenti sistemici e collaborativi a vantaggio della salute dei nostri mari. 11th Hour Racing è orgogliosa di supportare questo esclusivo concorso di design e di promuovere pratiche di costruzione navale sostenibili che considerano gli impatti ambientali, sociali ed economici del processo di produzione tra i futuri ingegneri, progettisti e costruttori.

Gli studenti universitari partecipanti avranno l’opportunità di discutere con architetti navali, costruttori di materiali compositi e allenatori su come progettare, costruire in modo sostenibile e come far navigare un Moth.

The Multi Purpose eFoiler submissions presentation (Sabato 13 luglio)

Multi-Purpose eFoiler design challenge è un concorso di progettazione rivolto a architetti navali professionisti, ingegneri e progettisti disposti a creare un concetto di aliscafo elettrico rivoluzionario.

L’obiettivo di questa sfida, sponsorizzato da Gurit e Torqeedo, è quello di incoraggiare e promuovere il trasporto efficiente di persone sull’acqua, utilizzando motori elettrici ecologici e hydrofoils.

Gli architetti navali concorrenti avranno 20 minuti ciascuno per presentare la loro soluzione.

Ecco il link per prenotare il tuo posto gratuito al Gurit Forum: https://wp.me/P83KMA-1DU

Infine, oltre alle tradizionali Regate ed al Forum, Foiling Week offrirà un coaching sul Moth tenuto da Francesco Bruni, un Clinic sul Waszp oltre ad i corsi Learn To Fly e Free Foiling Boat Trials da parte di molti produttori di barche.



Foiling Boat Coaching (Mercoledì 10 luglio)

Francesco Bruni, campione europeo di Moth e timoniere di Luna Rossa Challenge, metterà a disposizione i suoi segreti a tutti i velisti di Moth interessati che parteciperanno all’evento. Waszp Clinic. Scopri i segreti del Waszp, dal rigging alle foiling tack e jibe, rendi più veloce il tuo foiling. Il Clinic Waszp è condotto in collaborazione con la Scuola Vela Europa Di Malcesine.

Il link per prenotare Foiling Coaching è https://wp.me/P83KMA-1E0

Learn to Fly (11 – 14 luglio)

Vieni a fare il tuo “Primo Volo” con il corso RYA di 90 minuti, avrai l’opportunità di provare il foiling con allenatori professionisti e diversi tipi di barca.

Tutti i membri del Andrew Simpson Watersports Center (ASWC), sul Lago di Garda, sono entusiasti di collaborare con Foiling Week dal 11 al 14 luglio. In qualità di centro di formazione riconosciuto della Royal Yachting Association (RYA), svolgeranno il programma “RYA Foil Training” nei quattro giorni della Foiling Week.

Ci sarà una gamma di attrezzature sia per la vela che per il windsurf, per adulti e bambini, e tutte le lezioni saranno svolte da istruttori foiling qualificati RYA. Un attestato di partecipazione RYA sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno.

Il team ASWC non vede l’ora di mostrare quanto possa essere accessibile il foiling, offrendo sia ai velisti che ai windsurfisti l’opportunità di sperimentare il volo sopra l’acqua alla Foiling Week.

Il link per partecipare al corso Learn to Fly: https://wp.me/P83KMA-1DN

Foiling Expo & Boat Trials (11 – 14 luglio)

Foiling Expo è un’esposizione di barche ed attrezzature. 69F, BeFoil, Flying Mantis, Pboat, Waszp e Quadrofoil saranno in mostra lungo la riva della Fraglia Vela Malcesine con i loro designer e rivenditori a disposizione per informazioni e dettagli.

Insieme a Foiling Expo, i Foiling Boat Trials ti permetteranno di provare le barche foiling esposte: è aperto a tutti i velisti che vogliono entrare nella vela 3.0. Ogni barca sarà seguita da vicino da una gommone con un istruttore che guiderà l’esperienza e garantirà la sicurezza.

I trials sono riservati a velisti esperti, puoi registrarti qui: https://wp.me/P83KMA-1DE

Ti aspettiamo alla Fraglia Vela Malcesine da mercoledì 10 luglio a domenica 14 per la Foiling Week Garda 2019. Non mancare!