RASSEGNA Sei accessori “cool” per goderti l’estate in barca

Navigare a vela è la più grande soddisfazione per un marinaio, ma la crociera non è solo questo. è molto di più. E’ fermarsi a dormire in rada sotto al cielo stellato, è tuffarsi in acqua una volta gettata l’ancora alla scoperta del fondo del mare, è relax, è divertimento. Per aiutarvi a godere al 100% del tempo che passerete a bordo della vostra barca, abbiamo selezionato per voi cinque accessori e prodotti “must have” dell’estate.

Non troverete complicati strumenti elettronici, vetusti manuali o la classica attrezzatura da barca: ci siamo concentrati sulle ultime novità (anche derivanti da altri settori) e qualche “sempreverde” aggiornato per una crociera al passo con i tempi, in totale comodità e sicurezza.

Sappiamo già che qualche vecchio lupo di mare storcerà il naso, ad esempio, per “americanate” come il robot che ti prepara i Margarita (basta premere un pulsante) ideato dal famoso cantante Jimmy Buffett o il materassino extralusso (questa volta Made in Italy) che prevede persino la possibilità di installare un motore elettrico: ma siamo sicuri che la maggior parte di voi la penserà come noi. Ovvero, “che figate!”.

SEI ACCESSORI “COOL” DA AVERE IN CROCIERA

Barca o bar?

Raccomandato dal cantante Jimmy Buffett, appassionato velista, questo robot prepara per voi dei fantastici Margarita (classici, alla menta, alla fragola e chi più ne ha più ne metta). Vi basta mettere gli ingredienti nella caraffa, il ghiaccio nel contenitore sopra, premere un pulsante et voilà, il gioco è fatto. Quello che rende il Margaritaville Key West perfetto per le vostre vacanze in barca è il suo funzionamento “wireless” con batteria ricaricabile: potrete portarvelo in coperta o dove volete!

Materassino? No, terrazza sul mare

Definire "materassino" questo gonfiabile dell'italiana Plage Privée è come chiamare "utilitaria" una Ferrari. Si chiama Lounge ed è caratterizzato da finiture di pregio e un design ultraergonomico. Può essere dotato di tanti accessori, come cuscineria, tendalino e persino un piccolo motore elettrico!

La maschera che non si appanna

Che bello, una volta gettata l'ancora in rada, tuffarvi alla scoperta dei fondali! Meglio farlo con la maschera giusta. Zeus è l'ultima "fatica" del colosso Cressi Sub ed è realizzata con una tecnologia anti-appannamento. In silicone, piccola, e leggera (solo 125 grammi), è costruita con un doppio telaio e senza colle. Le lenti sono leggermente inclinate per aumentare la visuale.

Mai salpare senza!

Il marchio Victorinox è sinonimo di "coltellino svizzero". Il nuovo modello Skipper Navy Camouflage è un multiuso attrezzatissimo e top di gamma ideale da portarsi in barca: dispone di 17 funzioni, tra cui 12 diverse lame, forbici, pinze, cavatappi e accessori come lo sciogli nodi bloccabile e una lama grande ondulata anch'essa bloccabile. I modelli Huntsman e SD Classic completano la gamma.

Il frigo si fa “bio”



Il frigorifero portatile Dometic CoolFun SC30B è realizzato in materiale biocomposito con fibra corticale ricavata dalla canapa, riciclabile, leggero e robusto. Il frigo può essere alimentato a 12 V o 230 V. Raffredda fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente e dispone di una funzione di riscaldamento aggiuntiva fino a 65 °C. La porta USB integrata nel coperchio permette di caricare smartphone e dispositivi mobili.

Molto più di uno smartwatch

Eleganza e funzionalità convivono in questo nuovo smartwatch di Garmin: MARQ Captain incorpora tutte le funzioni già presenti nella gamma Quatix (Virtual Starting Line, Time To Burn, Tack Assist) e si connette al sistema Garmin di bordo per ricevere al polso tutte le informazioni della barca. è impreziosito da un tema di colori nautici con lunetta in ceramica lucida blu navy, un cinturino in nylon senza cuciture, fogge cangianti del blu in jacquard e accenti in titanio a ridosso delle anse.