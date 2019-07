OCCASIONE Vendono una barca “sempreverde” per navigare lungo

Ci sono barche che resistono nel tempo, mantenenendo invariate le loro qualità costruttive, le performance e il valore con il passare degli anni. È il caso dello Sweden 50 (15,25 x 4,35 m), una barca per chi ama navigare davvero, progettata nel 1987 da Peter Norlin and Jens Ostmann e realizzata dal cantiere svedese noto per la “marinità” delle sue imbarcazioni: trovare uno di questi gioielli sul mercato, accessoriato e perfettamente mantenuto, non è facile.

UN’OCCASIONE UNICA



Ecco perché questa è un’occasione unica: in Sardegna vi aspetta uno Sweden 50 del 1990, in perfette condizioni e attrezzato in modo tale che potreste salpare domani per il giro del mondo. Equipaggiata in coperta con accessori di prima scelta, gioco di vele North e albero Selden, la barca prevede, a livello di layout interno, un salone con dinette ovale a sinistra e divano (cuccetta di guardia a dritta), cucina completa con accessori nuovi del 2016, tre cabine doppie e due toilettes complete di docce e serbatoi settici. Molto ampi i volumi nella calavele di prua e nel gavone di poppa per tutta larghezza.



IN CROCIERA PER PROVARLA



Per testarne le qualità, se siete seriamente interessati all’acquisto, potrete partire per una breve crociera nel nord della Sardegna con l’attuale armatore. Chi meglio di lui, che conosce la barca nel minimo dettaglio e l’ha curata maniacalmente in questi anni, può illustrarvi tutti i segreti per condurla al meglio navigando comodi e sicuri?

Sotto trovate la scheda dettagliata dell’imbarcazione,

questi sono i contatti per richiedere informazioni:

Pino Ferlini, +39 3486531016, info@pinoyachts.com

LA SCHEDA DELLO SWEDEN 50



SWEDEN 50’ wing-keel

Lunghezza ft 15,25 m

Baglio max. 4,35 m

Pescaggio 1,90 m

Disloc. 14,5 ton

Prezzo corrente 250.000 euro

Costruzione VTR a sandwich balsa/divinycel

Motorizzazione diesel

Anno 1990

Tipologia cruiser/racer

Visibile in Sardegna

Brevi specifiche:

Opera morta bianca con linee blu

armamento sloop/cutter con strallo di trinchetta mobile

albero in lega Selden mast a 3 ordini di crocette

rullafiocco Bamar elettrico allo strallo di prua

gioco di 6 vele North in ottimo stato

12 winches

motore Volvo TMD31 94HP con giunto omocinetico all’asse per migliore velocità costante, nuovo turbo 2017

elica speciale Gori 3 a tre pale

elica di prua per manovre del 2010

impianto aria condizionata calda/fredda

doppio impianto di riscaldamento

generatore elettrico da 5 kw ricostruito 2017

strumenti elettronici di navigazione completi inclusi radar, chart-plotter e pilota B&G

centralina idraulica Navtec per paterazzo e vang-boma

numerosi altri equipaggiamenti per armamento completo pronto.

news sponsorizzata