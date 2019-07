Aiutaci a salvare il mare! Scarica e diffondi il Manifesto dell’Ecomarinaio

Che il mare sia in pericolo non è una novità. Ci rivolgiamo a voi che avete scelto la barca a vela, il mezzo più ecologico che c’è, come compagna di avventure. A voi che avete già deciso da che parte stare: quella di chi difende il mare.

Il vostro compito è importante: rispettarlo e farlo rispettare. Sia in navigazione, che nella vita di tutti i giorni. Consultando le nostre fonti, parlando con gli “ecovelisti” (come Matteo Miceli) e gli esperti, abbiamo creato il Manifesto dell’Ecomarinaio. Una lista di buone abitudini e comportamenti in barca per navigare a impatto zero e prendersi cura del proprio mare.

Fate vostro questo manifesto, scaricatelo, condividetelo, il Mediterraneo ha bisogno di voi.

SCOPRI DI PIU’ SU MEDPLASTIC.ORG