Il successo di HiNelson spiegato dal suo fondatore

HiNelson è una start up che in poco tempo è riuscita a diventare uno dei punti di riferimento nel mondo della vendita online per gli accessori nautici con la piattaforma HiNelson.com. Sono tanti i progetti di sviluppo futuri dell’azienda: la start-up ha lanciato un progetto di crowdfunding per investire in nuovi progetti, che coinvolge la sua importante community, raccogliendo in 6 giorni 130.000 euro.

CHI E’ IL FONDATORE DI HINELSON

Il suo giovane fondatore, Marcello Labruna, è riuscito a unire la passione per il mare, ereditata dalla famiglia, con il mondo digitale.

Nato da una famiglia di imprenditori con attività legate al mondo della nautica, Marcello eredita la passione per il mare da papà Angelo, ma la voglia di creare qualcosa di innovativo lo spinge a mettersi in gioco, non senza fatica, rinunciando così alla stabilità e alla sicurezza dell’azienda paterna.

Nel 2016 si trasferisce a Milano per frequentare l’E-commerce Master organizzato da Talent Garden Innovation School, polo di innovazione più grande in Europa. Grazie a questa esperienza importante di formazione e all’ambiente stimolante del campus, Marcello Labruna si stabilisce negli spazi di coworking del TAG e fonda HiNelson.com, store online di accessori e componenti nautici.

Inizia così un lungo ed impegnativo percorso che porterà HiNelson, dopo 24 mesi dalla fondazione, ad essere considerato un punto di riferimento degli acquisti online di settore con un catalogo con circa 200 brand, oltre 12.000 prodotti, 5.000 clienti paganti e nuovi progetti che puntano alla condivisione e all’innovazione.

Marcello, qual è il punto di forza di HiNelson?

HiNelson nasce digitale, quindi solo con e-commerce, in un paese come l’Italia dove lo store online è principalmente un’esigenza per smaltire il magazzino del punto vendita. Essere digital first ci ha quindi permesso di seguire il cliente nelle sue esigenze con la prerogativa di potergli offrire i prezzi più bassi. Gli investimenti di HiNelson sono quindi finalizzati a migliorare i servizi e le strutture del sito, tutto per “coccolare” il cliente.

Quali sono i nuovi obiettivi e le nuove strategia di crescita di HiNelson?

Grazie alla collaborazione con Digital Magics, incubatore di startup innovative, oggi i nostri obiettivi sono di poter crescere ancora nel mercato italiano offrendo innovazione, come la copertura di servizi del territorio nazionale fino all’inserimento di strutture offline, e di questo ci sarà importante novità che verrà ufficializzata a breve. Inoltre, abbiamo voluto aprire le porte di HiNelson attraverso un progetto di crowdfunding. Una scelta che nasce non tanto dal trend delle start up che utilizzano progetti simili, ma dalla volontà e dalla voglia di condividere, nel vero senso della parola, l’azienda con i nostri clienti e gli investitori, che diventano soci ed ambasciatori di HiNelson, un bel modo per crescere. La dimostrazione a questo è stata che dopo solo 6 giorni di lancio del progetto abbiamo raggiunto 130.000 euro. I soci investitori, a seconda dell’investimento hanno anche il vantaggio tangibile di avere delle scontistiche sugli acquisti. Un altro riscontro che la formula è stata vincente lo abbiamo avuto quando alcuni clienti, che hanno investito in HiNelson, mi hanno chiamato perché volevano una maglietta, un gadget da poter mostrare agli amici in banchina, perché erano orgogliosi di far parte della community di Hinelson. Ecco, questo è un grande traguardo.

Quali sono le caratteristiche del mercato della nautica in Italia?

Il fatturato del compartimento accessori e componenti nautici è di circa 600 milioni di euro, dove i punti vendita, piccole realtà a conduzione famigliare che operano a livello locale, raggiungono circa 300 mila euro di fatturato. Un mercato quello della nautica italiana quindi ancora poco sviluppato dal punto di vista digitale, dove manca un grande player B2C capace di abbracciare tutto il territorio nazionale. L’utente oggi è abituato agli acquisti online in realtà come Amazon, ma nella nautica tutto questo ancora manca e noi di HiNelson abbiamo l’obiettivo di diventare l’elemento agglomerante dove innovazione e prezzi competitivi diventano alla portata del consumatore, sia nazionale che oltre confine.

Chi è il cliente di HiNelson?

I clienti di HiNelson possono essere suddivisi in tre tipologie: l’appassionato, il cliente che si sta avvicinando al mondo della nautica e l’armatore che investe il suo tempo libero a bordo della sua barca. Sono imprenditori, liberi professionisti, ma sono soprattutto persone che seguono la loro passione, anche a fronte di sacrifici, sfatando così il mito che la nautica è per pochi. Sono persone che hanno fatto la scelta di investire il proprio tempo e i propri risparmi per navigare, ritornando così ad una nautica che è prima di tutto passione. HiNelson quindi lavora per garantire alti standard di qualità e prezzi più bassi, perché la passione per la nautica è un elemento comune.

Quali sono i vantaggi di un e-commerce?

I vantaggi di un e-commerce sono anche i pilastri, il vangelo, di HiNelson; semplicità, rapidità, economicità per il cliente. Tre elementi apparentemente banali ma che abbiamo elaborato in questi tre anni. Sullo store lavoriamo affinchè tutto sia semplice, immediatamente comprensibile e trasparente; rapido, perché viviamo in un’epoca dove il cliente fa l’ordine oggi e vuole la consegna ieri, quindi è fondamentale essere rapidi, e non solo nella consegna ma anche nelle risposte; ultimo ma non meno importante, i nostri clienti devono risparmiare. L’aspetto economico infatti è importante e noi di HiNelson lavoriamo affinchè i prodotti del catalogo abbiano i giusti prezzi, e non il valore legato a quel mondo della nautica che aveva, negli anni passati, la tendenza ad attribuire un costo molto più alto, perché considerato di lusso.

Come vengono scelti i fornitori di HiNelson?

Oggi il nostro catalogo conta circa 200 brand che in parte sono stati scelti dallo staff, ma tanti sono stati proposti proprio dai nostri clienti che hanno ci trasmesso il loro feedback. Il fornitore che entra nel catalogo di HiNelson quindi si trova ad avere una base utenti assolutamente attiva ed attenta, ma soprattutto che copre tutto il territorio nazionale, e non più locale. Quando proponiamo nuovi prodotti o nuovi brand la risposta dei clienti è immediata e questo è un importante effetto del lavoro che stiamo facendo.