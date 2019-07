In acqua! X-Yachts ha varato il nuovo X4⁰

E’ la più piccola della nuova gamma X di X-Yachts, stiamo parlando del nuovo 12 metri, l’ X40 presentato lo scorso gennaio al Salone di Dusseldorf in anteprima e adesso in acqua. Appena varato in Danimarca presso il cantiere, sono in corso i primi test a vela, in vista delle anteprime mondiali ai saloni autunnali. Vi anticipiamo che prestissimo, tra pochi giorni, il Giornale della Vela, molto prima dell’anteprima mondiale ai Saloni, volerà fino in Danimarca per provarlo e raccontarlo ai suoi lettori.

Intanto vi mostriamo in anteprima alcune foto in navigazione, ma non perdete di vista i nostri canali nelle prossime settimane.

www.x-yachts.com