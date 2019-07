Tonno, sei ricette per cucinarlo e conservarlo in barca

Antipasto: appoggiare sul tagliere i filetti, con la pelle rivolta in basso e tagliare fettine, le più sottili possibile, con taglio inclinato; quando la lama arriva contro la pelle staccare la fettina. Disporre su un piatto e condire con olio, limone, sale e pepe. Ci sta bene anche un bicchiere di vino bianco. Guarnire con capperi/pomodorini/prezzemolo o secondo fantasia e disponibilità.

Primo: fare un fumetto con le teste e le lische (10’ max), uno spicchio d’aglio e qualche fettina di cipolla. Colare il brodo in una pentola, portare a bollore e far cuocere gli spaghetti. Prenderli e farli recuperare tutta la carne da teste e lische. Scolare la pasta molto al dente lasciandola un po’ brodosa, aggiungere gli statagli di carne e terminare la cottura in padella. Servire con un filo d’olio e prezzemolo. Secondo: ricavare dai filetti dei medaglioni dello spessore di 1,5 cm circa, da cuocere in padella con un po’ d’olio d’oliva, fuoco abbastanza vivo, ma in modo che l’interno la carne rimanga rosa, altrimenti il pesce diventa stopposo. Ci sta bene qualche foglia di salvia. Servire con un filo d’olio a crudo, poco sale, pepe e se c’è anche del prezzemolo.

La conservazione del pesce avanzato:

-sistema provato: stendere i due filetti (1 pesce) in una teglia, ungere leggermente, con sale e pepe e far cuocere al forno. La cottura deve essere a fondo, altrimenti non durano. Preparare un carpione veloce: 2 bicchieri d’aceto, cipolla e aglio e far bollire per 3 minuti, lasciare intiepidire e versare sui filetti. Di tanto in tanto rigirarli per mantenerli umidi. Si possono conservare, non in frigo, per 2-3 giorni, e per mangiarli è sufficiente condirli con un po’ d’olio, qualche fettina di pomodoro o di limone.

-sistema non provato: se le condizioni meteo sono di vento e sole, tagliare i filetti a fette di 5mm di spessore, infilarli su un filo o sagola sottile con un ago da vela e stendeteli in posizione ventilata. Di notte copriteli con la pellicola contro l’umidità. Per consumarli condire con olio e limone.