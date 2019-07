Guai a sottovalutarlo. Guai a fidarsi della sua quiete. Guai a pensare che dorma per sempre. Il vulcano, quando decide lui, sa come farsi sentire. E lo Stromboli non fa accezione. Un vulcano che non ha mai interrotto la sua attività, anche minima, a testimoniare l’origine vulcanica di tutto l’arcipelago delle Eolie. E questa volta “A muntagna”, come in Sicilia si usano chiamare i vulcani, ha fatto il botto grosso. Nel video che vi proponiamo le immagini dell’eruzione viste da una barca barca.