Se amate il mare non perdete dal 6 all’8 settembre “Lerici legge il mare”, una kermesse al 100% marinara. Nella splendida cittadina ligure, nel golfo di Spezia, potrete incontrare innanzitutto l’ospite d‘onore della manifestazione, lo scrittore Bjorn Larsson, l’autore che nei suoi libri parla di mare, barche, vela, che sarà presente venerdì 6 e sabato 7.



Nel villaggio sulla piazza principale di Lerici e sul palcoscenico improvvisato di alcune famose barche storiche sfileranno ricordi di vele latine, della grande battaglia della Meloria. Per i bambini Geronimo Stilton, per gli appassionati di storia il ricordo dell’Expo del 1914 a Genova.



E poi regate di Optimist, nuotate nel golfo, una messa per la Gente di Mare. Non mancano interventi di iniziative ambientali sull’ecosistema marino e di solidarietà con il sindaco di Lampedusa sul tema migranti in mare.

ANTIPASTO DI MARE IN VISTA DELLA VELA CUP

Un bell’antipasto di mare in vista della TAG Heuer VELA Cup di Lerici il 14 settembre! In collaborazione con il circolo Erix (che fornisce ormeggi alle barche da fuori a prezzi speciali) si regata in uno spettacolare percorso che lambisce l’isola della Palmaria e del Tino. La sera festa con premiazione nel centro di Lerici. Oltre ai premi per “quasi tutti”, estrazione tra tutti i partecipanti di un orologio TAG Heuer e un Garmin inReach. Al rientro dalle vacanze di agosto un fine settimana per sentirsi ancora lontani dalla routine.