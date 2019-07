Il weekend sui nostri mari? Sarà molto caldo (quasi ovunque): parola del meteorologo

Che tempo farà nel weekend sulle nostre coste? Per aiutarvi a decidere se uscire a “tirare due bordi”, avventurarvi in una piccola crociera oppure tenere la barca in porto, abbiamo chiesto aiuto a Riccardo Ravagnan, Forecast & Services Manager di Meteomed, che ci ha svelato che tempo farà lungo le coste italiane. Ecco il suo “bollettino”:

IL BOLLETTINO DEL WEEKEND

Un campo anticiciclonico di matrice nord-africana staziona sul Mediterraneo centro-occidentale e si manterrà ben saldo anche nel corso del weekend. Ne conseguirà una fase all’insegna della stabilità sul Centrosud Italia con gran caldo. Nella giornata di domenica un temporaneo cedimento dell’alta pressione sul suo bordo settentrionale favorirà il passaggio di un fronte instabile con rischio di temporali a tratti intensi sul Nord Italia, Baleari e litorali orientali della Spagna. Nel frattempo sul bordo orientale anticiclonico scorreranno correnti più fresche che rinnoveranno della variabilità sull’Est Mediterraneo.

VENTI: l’anticiclone venerdì favorirà una ventilazione generalmente debole da Est sul Mediterraneo occidentale in rotazione da Sud nel corso di sabato, a prevalente regime di brezza invece su tutti i mari Italiani. Correnti tese settentrionali interesseranno nel frattempo il Mar Egeo ed il Mediterraneo orientale. Domenica venti in rotazione da SW sul Mediterraneo centro-occidentale, a tratti moderati sul Mar Ligure, tesi da N/NW sul Mar Egeo con rinforzi sul versante settentrionale di Creta.

MARI: venerdì e sabato risulteranno generalmente poco mossi su quasi tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Localmente mossi risulteranno il Mar Ligure, Canale di Sardegna e Sicilia. Mosso il Mar Ionio sul versante Greco, fino a molto mosso il Mar Egeo, a tratti agitato sul versante orientale di Creta. Domenica tendente a mosso il Mare di Alboran, versanti intorno alle Baleari, litorali orientali della Spagna, Mar di Corsica, Mar Ligure e Mar di Sardegna, alto Tirreno; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini Italiani. Ancora molto mosso il Mar Egeo, fino ad agitato ad Est di Creta.

