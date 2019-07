Caro, vecchio, diario di bordo. Non vai mai fuori moda (non salpare senza!)

Per navigare occorre una cultura marinara che è al tempo stesso arte e scienza. Il Diario di Bordo che abbiamo pensato per voi è un’edizione aggiornata del “quaderno” che ogni buon capitano deve avere sulla propria barca, prima di salpare per la tanto agognata crociera estiva!

Si tratta di un’edizione stampata su bella carta, ricca di informazioni utili, pratiche e indispensabili che da tenere sempre a portata di mano. Ma ovviamente è molto di più. Come suggerisce il titolo, è un vero e proprio diario da personalizzare e scrivere, con appunti, i segreti, le annotazioni che riguardano la vostra barca, il tutto negli spazi dedicati delle oltre 300 pagine del volume.

Il Diario di Bordo raccoglie ogni aspetto dell’andar per mare in modo organico, con linguaggio semplice e preciso, completato con tabelle, disegni e foto.

Un database cartaceo per navigare in sicurezza e avere a disposizione tutti i dati della barca, gli equipaggi, numeri utili, le curiosità delle rotte seguite, le varie “check list” prepartenza e molto, molto altro.

Il capitolo 1 è dedicato alla barca, il secondo al giornale di bordo, il terzo ai Marina e alle distanze tra i porti italiani, tabelle di conversione e glossari.

Si passa poi alla navigazione pratica (capitolo 4), alla Meteorologia (capitolo 5), alle comunicazioni in mare (6), le ricette (7) e la rubrica!

Ma ci siamo dimenticati di dirvi la cosa più importante: costa solo 5,99 euro sta “andando via come il pane”.