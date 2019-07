Velista italiano disperso in Colombia: qualcuno l’ha visto?

Rispostiamo il messaggio di Elisabetta Acocella sui social:

“Attenzione. Il ragazzo nella foto, Rocco Acocella Rocco Roverandom è partito a bordo di questa imbarcazione il 17 giugno da Saint Martin (Caraibi) diretta verso il porto di Barranquilla (Colombia). Da quel momento non si sono più avute sue notizie. Dal giorno sabato 29 giugno risulta disperso.

Abbiamo avvertito tutte le autorità competenti. Se qualcuno avesse avvistato l’imbarcazione o avesse avuto qualche notizia, lo prego di contattarmi su facebook o al numero 3494168047 per comunicazioni in italiano e al 3332510900 per comunicazioni in inglese. Vi prego di condividere questo post con la massima urgenza. Grazie. Elisabetta Acocella”.



Rocco ha frequentato il Centro Velico Caprera e anche la famosa scuola di vela si è mobilitata: “Vi chiediamo di dare la massima visibilità possibile a questo appello: qualsiasi informazione in questa fase può essere preziosa”, si legge sulla pagina Facebook del CVC.