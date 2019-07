Europeo J/70: la dinasta Rossi continua a regnare

L’Europeo J/70 era iniziato in sordina con un Lago di Garda, sponda Malcesine, poco collaborativo con la flotta di oltre 120 equipaggi arrivati per l’evento iridato. E invece alla fine, dopo lunghe attese e qualche regata in condizioni improbabili, la sospirata Ora è arrivata, il tipico vento da sud che inizia a soffiare nelle ore centrali della giornata e prosegue fino al tramonto.

Dopo cinque intense giornate di regate e quattordici prove disputate come da bando di regata, l’equipaggio di Petite Terrible-Adria Ferries guidato da Claudia Rossi sale ancora una volta sul gradino più alto del podio Europeo, tornando a conquistare il titolo che già aveva fatto suo nei Campionati Europei di Kiel nel 2016 e Hamble nel 2017. Se si aggiunge il titolo conquistato in Portogallo dal padre di Claudia, Alberto, nel 2018, i J/70 fanno segnare una vera e propria “dinastia Rossi”, che continua a imporsi ai massimi livelli della classe.

L’equipaggio di Petite Terrible-Adria Ferries, terzo alla vigilia del gran finale, ha mantenuto i nervi saldi nelle tre prove conclusive e, con parziali di 4-6-2, è risalito in vetta alla classifica generale, lasciandosi alle spalle i Tedeschi di Mission Possible, medaglia d’argento, e gli Italiani su J-Curve di Mauro Roversi, terzi.

Su Petite Terrible insieme a Claudia Rossi hanno regatato Giulio Desiderato, Matteo Mason, Rossella Losito e Michele Paoletti.