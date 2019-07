Vacanze in barca a vela: ecco tre idee per l’estate

Ancora indecisi su dove andare in vacanza quest’estate? Nessun problema, abbiamo le idee giuste per voi! Ecco tre proposte uniche per delle vacanze in barca a vela indimenticabili

Il “Bel Paese” in barca a vela

“Barcando”, la compagnia di Charter, per quest’estate propone tre mete simboliche lungo le coste nella Penisola italiana, chiamata il “Bel Paese”. E in onore di un’altra repubblica marinara, Barcando ha scelto la Marina di Arechi, nel golfo di Salerno, per ammirare la Costiera Amalfitana, oppure Capri, Ischia e Procida.

Sempre esaltando il Bel Paese è stata individuato il marina di Capo d’Orlando, facilmente raggiungibile da Catania o da Palermo e, con pochissime miglia di navigazione, arrivare nell’arcipelago delle Eolie, il triangolo delle stupefacenti isole siciliane. Barcando offre la crociera in Croazia, meta tradizionale di chi vive il mare a stretto contatto con la natura e le prelibatezze a “chilometri zero”. Punat è la base eno-gastronomica di Barcando sull’Isola di Veglia. Da qui si salpa anche per scoprire il formaggio di Pago, il capretto di Cherso, l’olio di Lun, il prosciutto affumicato alla dalmata, la “peca“ di pesce o di carne innaffiati dalla Malvasia o dal Riesling.

Ma non finisce qui… perché Barcando è anche alle Virgin Islands, ma questa è un’altra storia.

Barcando, Tel. +39 06 92956948, www.barcando.it, info@barcandocharter.com

Da solo o in compagnia, a tutto Mediterraneo

Che siate da soli o in compagnia, Orza Charter ha la soluzione della vacanza che fa per voi. Puoi scegliere tra una Crociera Relax, su barche grandi e comode con ritmi molto rilassati, e una Crociera Sailing, più intensa e sportiva, su una barca che corre davvero!

I mari dove spazia sono quelli del miglior Mediterraneo. Una o due settimane di vacanza con tanto mare, baie da sogno, tramonti che emozionano e indimenticabili notti stellate. Le barca di Orza non hanno niente da invidiare a una vera casa: grandi spazi, comode cabine doppie, ampi bagni con doccia calda e tanti optional per il comfort e la sicurezza. Sono tante le proposte per questa estate. Chi ama la Grecia può scegliere tra le Isole del Dodecaneso (con imbarco/sbarco a Kos) o le isole Sporadi con un itinerario di 7 o 14 giorni (dal 10 al 24 agosto con imbarco a Nikiti).

Per chi cerca un mix tra natura e movida la meta ideale sono le Baleari: una piccola flottiglia a zonzo tra Maiorca e Minorca, tra spiagge di sabbia finissima e calette nascoste, acque cristalline dai colori caraibici e una vivace vita notturna (imbarco/sbarco a Palma di Mallorca dal 10 al 24 agosto).

Per visitare le coste della Croazia, Orza Charter parte dal comodo imbarco di Spalato, navigando una settimana con rotta a sud e una con rotta a nord verso le isole Incoronate dagli incredibili paesaggi lunari. E per chi non vuole andare lontano ci sono crociere settimanali più vicine fino a settembre in Sardegna, Corsica e nell’arcipelago Toscano.

Quote settimanali da 690€, per tutte le informazioni: www.orzacharter.it tel. 039.328301, info@orzacharter.it

Lo specialista dei catamarani

Il catamarano è diventato il best seller dell’estate 2019 del noleggio. C’è uno specialista che da anni investe sui catamarani con equipaggio, Albatross Yachting. A bordo di 62 piedi con splendide cabine doppie con bagno privato, servizio di pensione completa e consumi inclusi. Hanno solo 6 cabine ospiti , una zona riservata all’equipaggio e ampi spazi per godersi privacy , relax.

L’equipaggio gestisce la navigazione e il cuoco prepara tutti i pasti con prodotti locali. Partenze settimanali in Mediterraneo, Caraibi, Indiano, Pacifico, Asia.

Albatross Yachting, www.albatross.it, 02 48027122, info@albatross.it