GRAZIE RAGAZZI!

Alessandro Cortese (CV Crotone) e Federica Contardi (Tognazzi Marine Village) medaglia d’oro ai campionati Europei classe Optimist che si sono appena conclusi a Crozon-Morgat in Bretagna.

Ottimi risultati per la squadra azzurra che torna dalla trasferta bretone vincendo tutte e due le categorie dei Campionati europei: medaglia d’oro per Federica Contardi (Tognazzi Marine Village) nella classifica femminile e medaglia d’oro per Alessandro Cortese (CV Crotone) nella classifica maschile.

In seconda posizione tra le ragazze e medaglia d’argento Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano) e medaglia di bronzo tra i ragazzi Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate).

In quinta posizione e quarto tra gli europei Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village), 11esimo assoluto (decimo europeo) Michele Adorni (SC Marsala) e tra le ragazze Sophie Fontanesi (Tognazzi Marine Village) chiude in ottava posizione (settima tra le europee).