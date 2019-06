Mills-Vismara: la coppia vincente ne “combina un’altra”. Si chiama V68. FOTO

Mettete insieme uno dei più celebri progettisti del mondo performance con un cantiere italiano d’eccellenza: il risultato sarà il nuovo V68, il cui “nome in codice” è Pelotari.Project. I protagonisti sono nomi noti, stiamo parlando dell’irlandese Mark Mills, il mago delle barche veloci, e del cantiere Vismara Marine.

Costruita interamente in carbonio con uno scafo performante e divertente, ed una distribuzione dei volumi di coperta che assicuri sicurezza e manovrabilità non solo in navigazione ma anche confort in crociera.

Albero e boma in carbonio ed una chiglia retrattile che consente un pescaggio da 2.90 a 4.20 m e la massima stabilità per le prestazioni a vela. All’interno una spaziosa dinette con tavolo e divano ad L e poltrone amovibili ; di fronte sulla sinistra la zona di navigazione ed armadio cerate, una grande cucina composta da frigo, fuochi a gas basculanti e una cantinetta per i vini.

Questo 68′ è un’evoluzione progettuale del 62′ Supernikka, che ha raggiunto importanti risultati nelle regate internazionali in Mediterraneo, e come il 62 è quindi una barca che coniuga performance da grandprix con una certa versatilità, una barca capace di passare in poche mosse da bolide da regata a sportiva da crociera.

Una barca quindi che strizza l’occhio al lusso, non inteso come semplice comfort e pregio dei materiali di costruzione, ma lusso come concetto compiuto di piacere della navigazione a 360 gradi, senza compromessi, dove la vela è un piacele imprescindibile che di volta in volta viene declinato tra le boe o in veloci navigazioni in crociera, dimenticando spesso l’uso del motore.

A poppa si trovano due cabine doppie con il rispettivo bagno e armadio. Proseguendo verso prua davanti all’albero si trova la innovativa cabina armatoriale con letto matrimoniale girato verso poppa e più a prua bagno e armadi che fanno anche da volume divisorio anche per la privacy con la zona equipaggio all’estrema prua dove è presente una cabina a 2 letti con e bagno separato .

www.vismaramarine.it