Bravissimi cacciatori di plastica! E siamo solo all’inizio dell’estate…

E’ iniziata l’estate e i cacciatori di plastica del Medplastic Team ci stanno mandando tantissime foto delle loro “catture”! D’altronde, basta poco: munitevi di un retino o di un mezzo marinaio, e partecipate anche voi al grande contest “No Plastic” per salvare il Mediterraneo (è facilissimo, in calce troverete il regolamento). Ecco chi sono i cacciatori più attivi di questi giorni:

I CACCIATORI DI PLASTICA DELLA SETTIMANA

Il premio “creatività” va a Marta Del Carlo e il suo compagno Giacomo, che da Marina di Grosseto ci mandano quest’opera d’arte realizzata con i rifiuti trovati sulla spiaggia!



Bravissima anche Tunny Fish, nome d’arte di Carla Illuminati, che nel procidese ha tirato a bordo dei grossi gonfiabili:

Timothy Lucie-Smith, già vincitore della scorsa edizione del contest, è un infaticabile cacciatore di plastica con il suo retino, questi sono solo alcuni degli scatti che ci ha mandato dalla sua crociera tra il Cilento e la Sicilia:

Grosse “catture” anche per i ragazzi di Second Star Sailing tra cassette di polistirolo perse dai pescherecci, gonfiabili e grovigli di reti da pesca:

Complimenti anche ai cacciatori Franco e Ugo Zammit, anche loro in navigazione nel sud Italia…

…e a Simon Mamo, soprattutto per la “posa”!

E siamo solo all’inizio, cacciatori di plastica!

COME FUNZIONA IL CONTEST NO PLASTIC 2019

Avete tempo da adesso a fine settembre per scattare una foto (o registrare un video) ogni volta che vedete, raccogliete o prevenite un rifiuto in mare.

Inviatela all’inbox di @giornaledellavela su Instagram (o postatela sul gruppo Facebook Medplastic Team): ricordatevi di inserire dove e quando è stata scattata la foto (o girato il video) e di inserire gli hashtag #medplastic e #savethemed.

L’immagine e i video verranno pubblicati sul profilo Instagram del Giornale della Vela e, tra le foto con più “like”, la giuria del GdV sceglierà le tre migliori. Gli autori saranno premiati al TAG Heuer VELAFestival del 2020!

TEMPO DI AGIRE

Time to Take Action (tempo di agire) è lo slogan di Medplastic, il progetto del Giornale della Vela e di Barche a Motore per la salvaguardia del Mediterraneo. Iscrivetevi al gruppo Facebook MedPlastic Team, lì potete postare notizie, progetti, fotodenunce, video. In più, se avete progetti strutturati da proporre che pensate possano essere utili alla “causa”, mandate una mail a savethemed@gmail.com. www.medplastic.org