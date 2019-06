La lunga estate di VELA è iniziata! Scopri il nuovo numero (in edicola e in digitale)

Il numero di luglio del Giornale della Vela vi aspetta in edicola e in digitale: 132 pagine tutte da gustare che vi raccontiamo in anteprima. LEGGI GRATIS LA PREVIEW DEL NUMERO (PUOI ANCHE ACQUISTARLA IN DIGITALE A 3,99 EURO)

1. SPECIALE ESTATE – CONSIGLI, LUOGHI, ACCESSORI TOP

Questo numero è ricco, anzi ricchissimo di consigli per vivere al 100% la vostra vacanza in barca: i giramondo Fabio e Marina Portesan vi svelano come trasformare la vostra barca in una casa (loro ci vivono con i bimbi e due gatti), non vi resta che trarre spunto per ottimizzare il comfort di bordo. Comfort che aumenta anche con gli accessori giusti: in un ampio servizio abbiamo selezionato per voi i “must have” dell’estate 2019. Non troverete “noiosi” prodotti da vecchi lupi di mare, ma idee al passo coi tempi per rilassarvi e godervi la barca: come il robot che ti prepara di Margarita o le app che vi segnalano dove trovare, in rada, il cielo più bello e pulito.

State pianificando la vacanza in Adriatico? Assieme alla direttrice dell’Ente Turismo Croazia in Italia, appassionata velista, vi raccontiamo luoghi, baie e ristoranti da non perdere in Croazia. E se invece siete in Sardegna, c’è un’occasione in più per esplorare il selvaggio arcipelago della Maddalena: la VELA Cup del 26 agosto, organizzata con il Centro Velico Caprera (vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere). Non manca anche la tecnica: con gli esperti di Be Skilled, la scuola di alta formazione velica creata da Water Tribe, vi sveliamo tutti, ma proprio tutti i controlli da effettuare a bordo in vista della vostra crociera estiva. Sia prima di partire che nei primissimi giorni di navigazione

2. LA BARCA PIU’ BELLA DEL MONDO NON C’E’ PIU’

La vicenda del My Song, il maxi yacht di 40 metri di Pier Luigi Loro Piana perso in mare da un cargo, ha tenuto botta per giorni e giorni sul web e sui giornali. Ricostruiamo per voi la storia e vi raccontiamo perché il Baltic 130 del re del cashmere era considerata la barca da crociera più bella del mondo, concentrato di lusso e tecnologia.

3. TUTTA UNA QUESTIONE DI PRUE

Vi accompagnamo in un viaggio nel mondo di uno degli elementi che caratterizza una barca. La prua: e lo facciamo con un testimonial di eccezione, il progettista Giovanni Ceccarelli, che vi racconta com’erano, come sono e come saranno le prue. Imperdibile lettura estiva!

4. LE BARCHE DEL MESE

Abbiamo testato per voi il nuovo Bavaria C50 firmato da Maurizio Cossutti e vi parliamo di un’altra barca da sogno: il P65 costruito da Persico su progetto di Umberto Felci, un cruiser-racer di razza. Tra le piccole, vi presentiamo il Sun Fast 3300 di Jeanneau, una barca che piacerà molto agli amanti della vela d’altura…

5. SPEGNETE IL MOTORE E ISSATE LE VELE

Come navigano oggi i velisti “comuni”? Il comfort è solo comodità? Con il Velista dell’Anno Ambrogio Beccaria, fortissimo velista oceanico con un passato da skipper sulle barche da crociera, facciamo una riflessione su quale direzione stia prendendo la vela di tutti e come fare per godersela al meglio.

