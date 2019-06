Greta Thunberg diventa velista. Raggiungerà l’America con una barca

La sedicenne più famosa del mondo, Greta Thunberg, si appresta a diventare una velista. La giovane paladina svedese della svolta ecologica del pianeta vuole recarsi negli Stati Uniti il 23 settembre a New York per partecipare al Summit sul clima ONU e poi a dicembre intende spostarsi in Cile per prendere parte al Cop 25 (United Nations Climate Change) dal 2 al 13 dicembre.

UNICA SOLUZIONE LA BARCA A VELA

Il problema è come farà Greta a raggiungere il nuovo continente dall’Europa. Non prende aerei (bombe inquinanti) e navi (sono le principali cause dell’inquinamento degli oceani). La soluzione c’è: andare in America in barca a vela: sarà una bella sfida per me” ha dichiarato la svedese “Non so ancora come lo farò esattamente. Ma sono sicura che ci riuscirò anche se non sono molto brava ad andare a vela”. Dopo queste sue dichiarazioni sono piovuti passaggi gratuiti, come quello di Sail to the Cop.

RAGGIUNGERE L’AMERICA CON UNA GOLETTA

Si tratta di un’organizzazione ecologista con base ad Amsterdam che partirà con una goletta entro fine settembre dalla Spagna verso l’America del sud, atterrando in Uruguay per poi dirigersi via terra (treno o bus rigorosamente) verso Santiago del Cile dove si tiene al Cop 25. Per realizzare questa navigazione, che durerà otto settimane, quelli di Sail to the Cop hanno attivato un crowdfunding con l’obiettivo di raggiungere 30.000 euro (per ora ne hanno raccolti circa 12.000).

O CON UNA BARCA TUTTA SUA

Voci vicine a Greta dicono che la ragazza svedese starebbe pensando addirittura di recuperare una barca a vela di 20 metri, offerta da un appassionato di vela suo fan, e attraversare l’Oceano Atlantico con un gruppo di ragazzi del movimento di cui è promotrice. Una cosa è sicura, Greta sta entrando nel popolo dei velisti, ecologi per definizione. Scoprirà il mezzo di trasporto più ecologico del mondo, la vela. Spinta solo dal vento. Più eco di così non si può!

(fonte immagine: Anders Hellberg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greta_Thunberg_01.jpg)

