Il nuovo presidente di Ucina e il primo “scatto” con Toninelli: ora bisogna darsi da fare

Il nuovo presidentissimo di UCINA Saverio Cecchi (eletto con il 99% dei voti, qui vi abbiamo raccontato chi è) dopo l’incontro con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a Genova, si è “dato in pasto” ai fotografi. Lo scatto qui sopra ritrae i due sorridenti e placidi, ma sanno entrambi che il lavoro da fare è tanto.

In primis il Registro Telematico Centrale della nautica da diporto, in sperimentazione da aprile scorso: dovrà avere secondo UCINA piena operatività a novembre, e dovrebbe essere del tutto simile al registro automobilistico. Specchio del registro centrale gli sportelli telematici del diportista (STED). Vere e proprie agenzie dislocate su tutto il territorio nazionale e in collegamento telematico con la banca dati centrale – al servizio degli utenti per tutte le operazioni di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e il rilascio dei documenti di navigazione.

Infine il Decreto correttivo al Codice della nautica, finalizzato a completare l’opera di semplificazione normativa ottenuta con il Decreto legislativo 229/2017. Tra le richieste di UCINA, la semplificazione di alcune prescrizioni sulle dotazioni di sicurezza per le unità che navigano in acque SAR italiane e che si dotano di dispositivi di geolocalizzazione, la distinzione distinzione tra la figura dell’istruttore professionale di vela e le attività sportive dilettantistiche, il riconoscimento del porti a secco come strutture della nautica da diporto. Non ultima la questione della guida senza patente di alcuni motori 2 tempi a iniezione diretta, a oggi esclusi.

Caro presidente e ministro, noi vi aspettiamo al varco! Buon lavoro a entrambi!