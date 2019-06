VELA Cup Marina di Pisa: 5 motivi per non mancare!

Per il 30 giugno non ci sono scuse, tutti a Marina di Pisa per la terza tappa della TAG Heuer VELA Cup 2019.

La TAG Heuer VELA Cup è il circuito di veleggiate/regate più affollate d’Italia e la prossima tappa è Marina di Pisa, il 30 giugno 2019. In collaborazione con lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa per una giornata speciale di mare in compagnia. L’ormeggio e’ gratis nel nuovo porto pisano. Si regata in amicizia tra decine di barche di ogni genere in uno spettacolare percorso costiero. Oltre ai premi per “quasi tutti”, estrazione tra tutti i partecipanti di un orologio TAG Heuer Aquaracer e un Garmin inReach. La sera premiazione e festa nello scenario dell’isola al centro del porto con vino e buon cibo!

5 motivi per cui non puoi mancare

OGNI BARCA (A VELA) PUO’ PARTECIPARE (ZERO CASINI BUROCRATICI) – La TAG Heuer VELA Cup è aperta a ogni tipo di barca, di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia: non è richiesto il certificato di stazza. Dalle derive ai cabinati alla VELA Cup c’è spazio per tutti, anche per le barche vintage, che avranno una classifica dedicata! Non solo crocieroni, ma anche yacht noti a livello internazionale si sono divertiti a fare la VELA Cup negli anni. Super-barche come My Song, 39 metri, o il Maxi Pendragon di Nicola Paoleschi, che lo scorso anno ha preso parte proprio alla VELA Cup di Marina di Pisa poco prima di fare il record alla 151 miglia.

VINCI UN OROLOGIO TAG HEUER E UN GARMIN INREACH (e tantissimi altri premi) – Per tutti ci sarà una bag della regata, piena di gadget per velisti: MedPlastic kit per diventare eco-velista, la T-Shirt della VELA Cup, una copia del Giornale della Vela e tanto altro. E per i più fortunati? Al termine della veleggiata verrà sorteggiato un fantastico orologio TAG Heuer Aquaracer ed un Garmin InReach tra tutti gli iscritti alla regata.

LOCATION MOZZAFIATO – Prima di tutto: l’ormeggio è gratis nel nuovo porto pisano per chi fa la regata. E poi il percorso è davvero bellissimo: 13 miglia circa: partenza davanti a Marina di Pisa, boa di disimpegno a 1/2 miglia, boa in prossimità del Faro detto Ship Light da lasciare a sinistra; Luminella di Calambrone da lasciare a sinistra, arrivo in zona partenza.

UNA CENA DA RE – La festa inizia in mare, ma continua a terra in tutte le tappe della VELA Cup. Per il buffet della veleggiata a Marina di Pisa ci sarà uno chef d’eccezione – il mitico Renzo Quercioli – che preparerà le sue prelibatezze per tutti i partecipanti alla regata.

UNA VELEGGIATA, MILLE TIPI DI VELISTA – Giovani, anziani, velisti della domenica e professionisti del match race. Alla TAG Heuer VELA Cup c'è spazio per tutti voi. Dai neonati di appena tre mesi (CLICCA QUI) fino alle centenarie (CLICCA QUI) in queste regate/veleggiate c'è spazio per tutti.

