Questa barca vuole rivoluzionare il mondo della crociera. FOTO

Il Sun Loft 47 è una delle barche più attese del 2019 per il mondo del charter e della crociera in generale, ed ecco che la nuova nata di Jeanneau, progetto Briand, viene mostrata finalmente in foto. E’ stata definito come “monocat” o “monomarano”, perché su un solo scafo ha l’ambizione di racchiudere le soluzioni per il comfort e gli spazi tipici dei catamarani da crociera, aggiungendo anche alcune novità rivoluzionarie.

La possibilità di configurare il pozzetto in diversi modi grazie all’ampia sovrastruttura ben visibile in foto: da totalmente aperto a totalmente chiuso, passando da una soluzione intermedia, una barca “camaleontica” quindi che cambia aspetto a seconda delle condizioni meteo e delle esigenze. L’altra novità è che all’interno non c’è nessuna dinette, ma lo spazio è stato massimizzato per ottenere più posti letto possibili, ben 6 cuccette con 5 bagni, due dei quali accessibili direttamente dalle cabine, con la possibilità di ospitare fino a 12 persone a bordo (+ 1 skipper).

La vera dinette è all’esterno, dato che il pozzetto ha la possibilità di essere chiuso completamente, e nel grande pozzetto è presenta anche la cucina e il barbeque. Il piano velico sarà all’insegna della semplicità, con fiocco autovirante e la randa con un boma che non intralcia minimamente in pozzetto dato che il punto di scotta è rinviato sull’hard top.

Una barca dai grandi spazi, con grandi disponibilità di volumi interni e un alto numero di cuccette grazie anche a una larghezza massima pronunciata. “Il Sun Loft 47 è un’originale idea di barca a vela progettata per offrire comfort, spazi di vita notevoli e facilità di gestione ad una clientela giovane e più urbana, pronta a vivere una vacanza in barca ad un prezzo ragionevole”, commenta Loic Bonnet, direttore esecutivo di Dream Yacht Charter, una delle società che punta molto sul nuovo progetto Jeanneau.

Il team Marketing Jeanneau ha sviluppato il Sun Loft 47 con un obiettivo preciso. Questo monoscafo, che sposa alcuni concetti relativi al comfort e agli spazi tipici dei catamarani, è stato pensato per i crocieristi e per essere offerto alle compagnie charter e ai tour operator. Yacht Week, MedSailors, G Adventures e Dream Yacht Charter sono già tra i primi a riporre la loro fiducia nel marchio.

Lunghezza f.t. (con bompresso) 14 m

Lunghezza scafo 13.24 m

Larghezza 4.49 m

Immersione 1.85 m

Peso 12000 – 15000

Randa 105 mq

Letti 12 + 1

Cabins 6 + 1 (skipper)

Architects / Designers: Philippe Briand Yacht Design / Jeanneau Design

