Per amore della vela, oltre 40 barche alla VELA Cup di Venezia!

Non soffia tanto vento in banchina a Venezia, dove sono ormeggiate una quarantina di barche con l’adesivo TAG Heuer VELA Cup sul mascone.

È quasi ora di pranzo e le barche iniziano ad uscire dal porto per radunarsi davanti al Lido sulla linea di partenza. Con la Compagnia della Vela in regia, supportata da una bella brezza, è iniziata la per la terza edizione della VELA Cup Summer Race di Venezia, la tappa adriatica del circuito di regate più affollato e divertente d’Italia. E anche in Laguna la ricetta VELA Cup piace. Quest’anno abbiamo si sono unite alla festa quasi quaranta barche sulla linea di partenza per salutare nel migliore dei modi l’arrivo dell’estate.

“In barca da me – ci racconta Alberto, uno dei partecipanti – solo io avevo già fatto regate. Gli altri avevano tutti poca esperienza eppure ci siamo divertiti tutti tantissimo. E abbiamo anche vinto nella nostra classe!! (Tom 28 di Pietro Trevisani, primo in classe 4 crociera n.d.r.)”

La VELA per tutti!

Non ci stancheremo mai di ripeterlo, la VELA Cup è la regata per tutti. Anche per chi non ha mai regatato. A vincere in overall in classe crociera XLAVIE di Paolo Stefani, mentre in classe regata è stato HectorX di Massimo Filippi. Dopo la regata, a terra la festa è continuata alla grande. Iniziamo con il premio speciale Ultimo Classificato in reale, andato a Maurizio Carotenuto e a Fragola 2. A bordo di Marlin, il Wauquiez Amphitrite 43 del 1977 di Adele Nobile, c’era un equipaggio tutto particolare che si è aggiudicato il premio Gentleman Yachting. Non sono riusciti a finire la regata perché hanno preso una nassa, ma un bel premio se lo sono conquistati con lo “stile”. Ecco com’erano vestiti.

E adesso? Il grande circuito TAG Heuer VELA Cup è appena iniziato e tra poco ci aspetta una tappa imperdibile: il 30 giugno a Pisa c’è la TAG Heuer Vela Cup / Marina di Pisa. ISCRIVITI ORA, clicca qui!