Rivoluzione Beneteau: un italiano ai vertici del produttore di barche più grande del mondo

L’italiano Gianguido Girotti (foto sopra), 42 anni da Cesena, già direttore generale del marchio Beneteau, responsabile della strategia di prodotto, diventerà vice CEO e dirigerà il dipartimento Strategia di prodotto della Divisione Barche del colosso francese. La salita di grado di Girotti è avvenuta nell’ambito della “rivoluzione” che ha coinvolto il colosso francese.

CHI E’ NUOVO IL CAPO

Jérôme de Metz è il nuovo CEO del Groupe Beneteau dopo che Hervé Gastinel, amministratore delegato dal 2015, si è dimesso con effetto immediato.

Jérôme de Metz, ha una lunga carriera alle spalle, partita con la laurea alla Business School di Lille in economia aziendale e il titolo di commercialista: già presidente del consiglio di amministrazione di Beneteau dallo scorso febbraio, è il fondatore di MBO Partenaires, società di private equity accreditata dall’Autorità francese dei mercati finanziari (AMF), che fornisce sostegno e finanziamento agli imprenditori per il trasferimento di piccole medie imprese non quotate.

Dopo aver guidato questa società dal 2002 al 2015, è stato presidente del consiglio di supervisione fino al 2018. Prima ancora, tanti ruoli da dirigente in aziende non quotate, familiari e associazioni varie.

COSA CAMBIA IN BENETEAU

Accanto a questa nomina, il Consiglio di amministrazione della Divisione Barche si evolve anche per riunire i team, i marchi, le unità di progettazione e gli stabilimenti del gruppo intorno ad un progetto comune più forte. Questo progetto si basa su un approccio trasversale e si rifletterà nella creazione di due grandi dipartimenti, affermano da Beneteau.

Christophe Caudrelier, già direttore finanziario responsabile dei sistemi informativi e attualmente vice CEO responsabile delle attività europee, manterrà la sua attuale posizione e guiderà il dipartimento di eccellenza operativa del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione sarà ora composto anche da Corinne Margot, Direttore Relazioni Umane e Comunicazione del Gruppo, e sarà assistito da due dei manager esperti del gruppo, Dieter Gust e Jean-Paul Chapeleau, rispettivamente presidente di Construction Navale Bordeaux e direttore generale di Jeanneau e Prestige. Non sono in corso cambiamenti di governance per la Divisione Housing, guidata da Patrick Mahé.