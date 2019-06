FOTOGALLERY e VIDEO Tifone caraibico? No, lago di Ginevra!

Guardate la foto qua sopra: qui non siamo durante una tempesta nel Solent, non siamo al largo delle coste bretoni. E non è nemmeno un tifone caraibico. Questo è il lago di Ginevra (Lemano), in Svizzera. Le barche che lottano contro la tempesta sono quelle della Bol d’Or Mirabaud, la “Barcolana” svizzera (quest’anno al via più di cinquecento barche): un’edizione epica e memorabile, che ha contato ben 212 ritiri!

IL VIDEO PAZZESCO (CON DISALBERAMENTO FINALE) DA BORDO DI UNA DELLE BARCHE

Le previsioni lo avevano detto: tempesta in arrivo alle 17. Dopo una partenza con leggera brezza da sud-ovest, seguita da un piacevole pomeriggio, sono arrivate raffiche di 50 nodi, grandine, nessuna visibilità….. l’apocalisse! Météo Suisse ha registrato vette di 60 nodi: più di 110 km/h! Uno spettacolo pirotecnico di razzi d’emergenza: così era il lago dopo le 17:00. Diverse barche sono affondate, alberi rotti, equipaggi in acqua ma nessun infortunio grave alla regata (anche se, riferiscono i giornali svizzeri, una turista è morta su una barca da diporto affondata al largo del porto di La Belotte, a Vésenaz, nel ginevrino).

LE FOTO DELLA TEMPESTA PERFETTA (foto di Loris Von Siebenthal e Nicolas Jutzi)



HA VINTO LADYCAT DI DONA BERTARELLI

Il catamarano M1 Ladycat Powered by Spindrift Racing ha condotto per la maggior parte della gara, superando la metà del percorso come leader. Lo skipper Yann Guichard e il suo team hanno dominato la tempesta nonostante la randa bloccata in testa d’albero. Hanno poi controllato i loro avversari fino al traguardo, tagliato dopo 10h 36′ 21”’ di regata. Secondo Ylliam Comptoir Immobilier, condotto da Bertrand Demole, ha concluso in 10h 39′ 38””, seguito da Alinghi (Ernesto Bertarelli), in 10h 42′ 35””. Tra i motoscafi, vittoria del Classe Libera Raffica.