Abbonati con la formula “All You Can Read” e accedi all’intera biblioteca del Giornale della Vela!

Quest’estate avete già pensato a cosa leggere in barca? Abbiamo deciso di aiutarvi mettendovi a disposizione l’intera biblioteca del Giornale della Vela. Tranquilli, non è “babelica” come quella di Harry Potter qua sopra e non è nemmeno in formato cartaceo, altrimenti dovreste dedicare almeno una cabina a tutti i nostri volumi.



LA FORMULA ALL YOU CAN READ

La nostra formula si chiama “All You Can Read”. Con 59,99 euro leggete in digitale tutto ciò che è presente nel nostro store: tutti i numeri di Vela (nuovi e arretrati, indietro nel tempo fino al luglio del 2010, compresi i numeri speciali), libri e manuali (per voi disponibili 20 titoli, dai bestseller dedicati al fai-da-te come “Pratica & Bricolage” agli itinerari, gli speciali accessori e le storie di mare più belle), le nostre richiestissime guide e portolani del Mediterraneo (Corsica, Grecia, Crozia, Turchia, Isole Italiane e molte altre per un totale di 37 titoli)!

59,99 EURO, 158 TRA LIBRI, MANUALI E RIVISTE!

Dati alla mano, con 59,99 euro potrete leggere sul vostro tablet o smartphone, comodamente sdraiati in pozzetto, 158 volumi (a cui si aggiungono gli 11 numeri del Giornale della Vela previsti dal piano abbonamenti tradizionale). Giudicate un po’ voi se non vale la spesa! Aggiungendo 20 euro riceverete anche la rivista in formato cartaceo!

Andando QUI, nella sezione abbonamenti, troverete tutti i dettagli per sottoscrivere l’abbonamento “All You Can Read”.

SCOPRI 11+3, LA NOSTRA ALTRA FORMULA DI ABBONAMENTO ESTIVA