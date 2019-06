Il caldo ci ha dato alla testa! Abbonati ora a VELA, per te tre mesi gratis!

Il caldo deve averci dato alla testa! Se acquistate o regalate l’abbonamento alla rivista cartacea, per voi Il Giornale della Vela dura di più: 11 numeri + 3 in omaggio a soli 49€ (spese di spedizione incluse), con un risparmio enorme (14 numeri a prezzo normale verrebbero a costarvi 91 euro)!

Se l’abbonamento è un regalo, vi basterà indicare l’indirizzo di spedizione e nelle note sull’ordine specificare: regalo + generalità del fortunato. L’offerta è con spedizione Premium Press, il miglior servizio di Poste Italiane, ed è valida fino al 30 settembre 2019 (non cumulabile con altre promozioni in corso).

UN MARE DI VANTAGGI

L’abbonamento vi dà diritto a pubblicare gratuitamente gli annunci nella rubrica “Compro & Vendo” del Giornale della Vela in edizione cartacea e sul nostro sito www.topboatmarket.com; in più due volte a settimana vi arriva la newsletter via mail, con una selezione delle news più utili e interessanti, per rimanere sempre aggiornato sulla vostra passione: la vela.