A Marina Cala de’ Medici aperto il primo negozio di abbigliamento nautico “YachtIngBond”

Ha aperto ufficialmente al pubblico di recente, all’interno del centro commerciale del Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici, YachtIngBond, store dedicato all’abbigliamento nautico in cui è possibile trovare alcune fra le più note e prestigiose marche con cui ogni velista non può non aver avuto a che fare, e dove è possibile anche personalizzare in loco i capi acquistati, poiché fornito di una modernissima ricamatrice.

YachtIngBond, però, non è solo un negozio, è anche un progetto pilota che prevede l’apertura di altri punti vendita in formula franchising o altre forme di partnership, nei porti d’eccellenza d’Italia. YIB, infatti, punta a vestire non soltanto il singolo cliente in cerca del giusto capo per il proprio outfit da barca, ma anche l’armatore che vuole la tenuta loggata per lui e per tutto il suo equipaggio, nonché il comandante del grande yacht che necessita della divisa per tutto il personale di bordo, o l’azienda che lavora nell’ambiente marittimo e vuole vestire i propri dipendenti. Ma YachtIngBond non sarà solo store fisico, bensì anche shop online attraverso il suo nuovissimo sito, dal quale chiunque potrà acquistare capi alla moda e richiederne la personalizzazione.

YachtIngBond punta anche a divenire un vero e proprio brand di alta moda, con, in futuro, una propria linea di capi appositamente disegnati e prodotti, così da poter proporre alla sua clientela una tipologia di abbigliamento che al momento è introvabile sul mercato, ovvero dei capi che ricordino lo stile marinaresco, ma che siano indossabili in occasioni formal come, per fare un esempio, un aperitivo nel cuore pulsante della moda in via MonteNapoleone a Milano, in via Tornabuoni a Firenze o nei migliori Yacht Club, oppure la cena di gala di un’importante regata. Il vestiario giusto, in sostanza, per chi non desidera rinunciare a confort e a quel pizzico di sportività che come costume vuole non deve mai mancare all’uomo o alla donna di mare, ma senza tralasciare lo stile, l’eleganza, la ricercatezza e la qualità dei materiali.

YIB sta, infine, instaurando una serie di collaborazioni con altri marchi di accessori sempre riconducibili al mondo di chi vive il mare, così da poter aprire prossimamente dei corner dedicati all’interno dello store del Cala de’ Medici. Il cliente potrà così avere a portata di mano tutto ciò che gli occorre per creare l’oufit perfetto per le sue crociere in barca.

Lo store vi aspetta a Cala de’ Medici, in via Agostino Straulino n. 1 a Rosignano Solvay (LI), oppure visita il sito www.yachtingbond.com.