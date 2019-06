Salviamo il nostro piccolo Oceano! Tutti a caccia di plastica domani!

Domani, otto giugno, è la Giornata Mondiale degli Oceani: anche noi vogliamo celebrare il nostro piccolo oceano, il Mar Mediterraneo. E vogliamo farlo proteggendolo.

Sono già tanti i cacciatori di plastica che sono in giro per i nostri mari raccogliendo qualsiasi rifiuto incontrino durante la loro navigazione. Guardate, ad esempio, il bottino di Timothy Lucie-Smith, uno dei più accaniti sostenitori di Medplastic, l’associazione che abbiamo creato in difesa del Mediterraneo:

O il “mazzo” che si è fatta la nostra Eriona Skipperina per ripulire le scogliere di Polignano a Mare, in Puglia:

O ancora, Fabrizio Olmi della squadra paralimpica di vela, qui ritrato con un tavolino, o quel che ne rimane, raccolto dalle acque di Punta Ala durante un allenamento!

Fate come loro! Partecipate al Contest 2019 “No Plastic” di Medplastic!

Il regolamento è qui sotto, la competizione è aperta!

COME FUNZIONA IL CONTEST NO PLASTIC 2019

Avete tempo da adesso a fine settembre per scattare una foto (o registrare un video) ogni volta che vedete, raccogliete o prevenite un rifiuto in mare.

Inviatela all’inbox di @giornaledellavela su Instagram (o postatela sul gruppo Facebook Medplastic Team): ricordatevi di inserire dove e quando è stata scattata la foto (o girato il video) e di inserire gli hashtag #medplastic e #savethemed.

L’immagine e i video verranno pubblicati sul profilo Instagram del Giornale della Vela e, tra le foto con più “like”, la giuria del GdV sceglierà le tre migliori. Gli autori saranno premiati al TAG Heuer VELAFestival del 2020!

Tra tutti quelli che ci manderanno le loro fototestimonianze che documentano la raccolta di rifiuti galleggianti in mare, o in spiaggia, premieremo i tre più “attivi”.