Che tempo farà nel weekend sui nostri mari? Parla il meteorologo

Che tempo farà nel weekend sulle nostre coste? Per aiutarvi a decidere se uscire a “tirare due bordi”, avventurarvi in una piccola crociera oppure tenere la barca in porto, abbiamo chiesto aiuto a Riccardo Ravagnan, Forecast & Services Manager di Meteomed, che ci ha svelato che tempo farà lungo le coste italiane. Ecco il suo “bollettino”:

Si rinforza ulteriormente un campo anticiclonico di matrice nord-africana sul Mediterraneo centrale nel corso del weekend, dando luogo ad una fase all’insegna della stabilità sui bacini del Sud Italia. Nel frattempo una saccatura atlantica si porterà verso Penisola Iberica e Francia, mentre sul Mediterraneo orientale persisterà una circolazione instabile foriera di acquazzoni o locali temporali pomeridiani.

VENTI. Sabato deboli di direzione variabile sui litorali italiani, fino a moderati da Sud su medio Tirreno e Canale di Sicilia. Ventilazione a carattere di brezza lungo i settori costieri durante le ore pomeridiane. In rinforzo da NE sull’Arcipelago delle Baleari e Mare di Alboran, moderati da Nord sul versante Ionico della Grecia ed il Mar Egeo. Domenica in deciso rinforzo da SE sul Golfo del Leone, Mare e Canale di Sardegna, moderati da Nord sull’Adriatico meridionale, Mar Ionio e Mar Egeo. Correnti deboli variabili invece altrove.

MARI. Sabato poco mossi gran parte dei bacini italiani, a tratti mosso risulterà soltanto il medio-alto Tirreno, Mare e Canale di Sardegna. Tendente a molto mosso o agitato intorno all’Arcipelago delle Baleari, Mare di Alboran, Mar Egeo in prossimità del litorale settentrionale di Creta, poco mossi altrove. Domenica quasi calmi o poco mossi sull’Italia, solo a tratti mosso sul Ponente Ligure, Mare e Canale di Sardegna, Ionio al largo. Molto mosso su tutto il Mediterraneo occidentale, fino ad agitato il Golfo del Leone ed il Mar Egeo.

