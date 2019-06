Si addormenta e centra un cargo. Che brutto risveglio per Cassandre!

Nelle regate in solitario la concentrazione e la lucidità sono tutto. Se le perdi, rischi grosso. Vi ricordate di Alex Thomson, che alla scorsa Route du Rhum era in testa ma è finito a scogli nel nord della Guadalupa dopo che si era addormentato per più tempo del previsto dato he il suo orologio a impulsi elettrici si era scaricato?

Vittima di un colpo di sonno è stata anche Cassandre Blandin, che a bordo del suo Figaro Klaxoon C stava partecipando alla sua prima Solitaire Urgo Le Figaro (la regata in solitario a tappe che vede schierato anche il nostro Alberto Bona, ve ne abbiamo parlato qui). Mentre faceva rotta verso Kinsale (in Irlanda, meta della prima tappa partita da Nantes, in Francia), questa mattina l’esperta velista è andata a sbattere contro a un cargo.

Spiega così l’incidente: “Ho avuto il mal di mare per tutta la seconda notte di regata, c’era molto mare, una marea fuori asse, vento contro corrente. Con la fatica, ho perso un sacco di energia. Mi sono addormentata in pozzetto senza rendermene conto. Lo shock della botta mi ha svegliato”.

Per fortuna la 29enne Cassandre sta bene, nell’urto solo il bompresso è stato danneggiato ma la velista ha optato per il ritiro dalla regata.

QUI IL TRACKING DELLA REGATA