Pogo “ti mette le ali”: il nuovissimo Mini 650 foiler è pronto a volare in Oceano!

Ed eccolo, finalmente, il nuovo e attesissimo Pogo Foiler progettato da Guillaume Verdier. Il genio degli IMOCA 60 volanti che ha messo lo zampino anche nel mondo della Coppa America collaborando allo sviluppo del concetto degli AC75 per la prossima Coppa, ha ideato quello che potremmo definire lo stato dell’arte Mini 650, sul fronte prototipi.



Un mini (lungo ovviamente 6,5 m) con prua “quasi a scow” (ci sono meno volumi a prua rispetto a uno scow vero perché dovendo alzarsi di più una prua troppo “panciuta” sarebbe controproducente), simile a quella vista tutti i prototipi vincenti nell’ultimo periodo, ma dotato di foil ricurvi a “T” (con profilo asimmetrico) che ricordano un po’ quelli che vedremo sugli AC75.

Avranno anche una funzione anti scarroccio, soprattutto quando la chiglia, basculante (come vediamo nel video qui sotto) sarà ruotata sopravento…si vede infatti che alla fine della lama c’è anche un bordino rialzato. Va detto infatti che già nella classe Mini si sono visti degli esperimenti in questo senso, come Arkema o con il prototipo dell’elvetico Simon Kostner, ma i risultati non sono mai stati del tutto quelli attesi.

LA CHIGLIA BASCULANTE

L’obiettivo del progetto è stato quello di rendere la barca sì performante e capace di produrre un certo lift, sollevamento, per aumentare le velocità, ma anche relativamente semplice da gestire, cosa essenziale in una competizione dura come la Mini 650.



Intanto a brevissimo la vedremo in azione condotta dal suo timoniere Tanguy Bouroullec: Chaffoil, questo il nome della barca (numero 969), inizierà la sua carriera al Mini Fastnet il prossimo 16 giugno… www.pogostructures.com

