Le indossi, le bagni, si asciugano subito. Che successo per le polo Tactel di Helly Hansen

Tra i velisti di tutto il mondo sono ormai un bestseller: stiamo parlando delle HP Racing Polo di Helly Hansen. Il segreto del successo è racchiuso nella particolare tecnologia del materiale in cui sono realizzate, il Tactel / Quick Dry.

Un tessuto ceramico brevettato che riflette i raggi del sole, è resistente e presenta elevate capacità traspiranti e di asciugatura rapida. Questo consente alle polo di asciugarsi fino a otto volte più rapidamente rispetto al normale cotone: pensate che comodità in barca! E non emette cattivi odori: il tessuto è antibatterico e lavabile facilmente a bassa temperatura (senza la necessità di essere stirato).

Abbiamo chiesto un po’ di pareri ai velisti che le indossano durante le loro uscite in mare e abbiamo deciso di testarle anche in redazione: i pareri convergono e confermano la facilità di asciugatura unita a una grande morbidezza del tessuto che ne determina la comodità.

Anche sotto i raggi del sole la polo garantisce una buona protezione, con un punteggio UPF (Ultraviolet Protection Factor) stimato di oltre 30 (ovvero, in grado di bloccare oltre il 96 % di radiazioni).

La polo HP Racing, che può essere personalizzata con grafiche e loghi (ed è disponibile in vari colori e misure, dalla S alla 2XL), non è l’unico prodotto a utilizzare la tecnologia Tactel: nel catalogo Helly Hansen troverete i modelli Crewline, Crew, HP Ocean, HP Code Zero, Kos, Driftline. www.hellyhansen.com

Oltre allo store online, ecco dove trovare le polo Helly Hansen con tecnologia Tactel:

Palermo – Tecnica Sport, Via Aquileia, 7A

Calenzano (Firenze) – Nencini Sport, Dino Ciolli, 9

Trapani – Linea Vela, Via Aragonesi, 2

Milano – La Rinascente, Piazza Duomo

Malcesine (Verona) – Bestwind, Via Gardesana, 294

Trova il punto vendita più vicino a te