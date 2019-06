My Song, ecco quel che resta della barca a vela più bella del mondo

Queste sono le foto di quello che resta del superyacht My Song non appena arrivato a Palma di Maiorca (Baleari): il Baltic di 40 metri (130 piedi) di Pierluigi Loro Piana ha subito forti danni dopo che la settimana scorsa era stato sbalzato fuori dal cargo “Brattingsborg” della compagnia Peters & May nel Golfo del Leone.

Prima dato per disperso dopo che dal cargo era stato perso il contatto visivo, alla fine è stato avvistato e recuperato. Le cause sono ancora da accertare, l’ipotesi più plausibile il cedimento dell’invaso su cui era fissata la barca.

Il CEO di Baltic Yachts (il cantiere ha uno stabilimento proprio a Palma) si è dichiarato “pronto a fornire tutta l’assistenza richiesta”. Che fine farà il My Song, quella che era considerata da molti la barca a vela più bella della mondo, ancora non si sa. Rivivrà ancora? Sarà demolita? Si preannuncia un lungo “braccio di ferro” tra armatore, compagnia di navigazione, assicurazioni.

Ecco come appariva My Song prima dell’incidente: