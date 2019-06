Quattro barche in una (di soli 3 m): si chiama Maverick e ha l’anima italiana

Si chiama Maverick ed è una deriva “quattro in uno” (a vela seduti e in piedi, sup, windsurf) progettata dal creatore del bestseller O’pen BIC, l’italiano Daniele Vitali, con il supporto della società inglese Maverick World che, con Mark Knight e Glen Truswell, campione mondiale International14, ne ha curato lo sviluppo tecnico e produttivo.

Si tratta di una vera e propria barca “piattaforma” che permette molteplici utilizzi, a vela e non, senza dover essere degli esperti o avere particolari doti atletiche.

Realizzata in polietilene, lungo 3,35 metri e largo 1,3, per un peso totale di 43 kg, non richiede manutenzione e le sue dimensioni compatte ne consentono l’agevole trasporto in auto (Omologazione Europea per due persone con carico di 155Kg).

Deriva, timone, albero e boma in alluminio prodotti da Seldén, le vele da Hyde Sails con due opzioni: 5 metri quadri riducibili e 6.25 mq square top. Le sedute per quando si naviga a vela sono smontabili e gonfiabili.

SUP e WINDSURF

Tra le opzioni disponibili un kit Paddle composto da deriva-pinna-paddle per l’utilizzo in modalità SUP, in singolo o in doppio e un kit Windsurf composto da deriva-pinna-Rig completo per provare l’esperienza del cruising windsurf.

I prezzi sono interessanti: 3.407 euro IVA inclusa per la versione 5.0 (vela da 5 mq riducibile) e 3.527 per la 6.25 (vela da 6,25 mq steccata).



www.yachtsynergy.it