Dalla kite-mania ai consigli per la crociera! E’ uscito il Giornale della Vela di giugno

Il numero di giugno del Giornale della Vela vi aspetta in edicola e in digitale: 132 pagine tutte da gustare che vi raccontiamo in anteprima. LEGGI GRATIS LA PREVIEW DEL NUMERO (E ACQUISTALA A 3,99 EURO)

Cominciamo con il confessarvi che il caldo afoso degli ultimi giorni ci ha dato alla testa! Abbiamo pensato a due offerte folli per chi si abbona.

La prima formula si chiama “All You Can Read”. Con 59,99 euro leggete in digitale tutto ciò che è presente nel nostro store: tutti i numeri di Vela (nuovi e arretrati), libri e manuali, le nostre guide del Mediterraneo! Aggiungendo 20 euro riceverete anche la rivista in formato cartaceo! Andando QUI, nella sezione abbonamenti, troverete la formula. Poi c’è la “11+3”: se acquistate o regalate l’abbonamento alla rivista cartacea, per voi Il Giornale della Vela dura di più: 11 numeri + 3 in omaggio a soli 49€ (invece che 91), con un risparmio del 55%! QUI l’offerta completa.

Torniamo al Giornale della Vela di giugno: c’è tanta carne al fuoco, vi sveliamo cinque “antipasti”.



1. KITE MANIA

Abbiamo chiesto a Sofia Tomasoni, fortissima kiter nonché vincitrice del premio TAG Heuer Young by B&G nell’ambito del Velista dell’Anno, di raccontarci perché il kite è vela e tutti i segreti di una disciplina che ormai è diventata mainstream. Il tutto corredato con foto da urlo!



2. I MIGLIORI D’ITALIA

Dove ormeggiare quest’estate? Abbiamo preparato per voi un lungo “dossier porti”, con quelli che secondo noi offrono ottimi servizi. Una guida niente male per orientarsi sulle nostre coste, che contano circa 160.000 posti barche totali tra marina e porticcioli.



3. LA VELA E’ FACILE (E BELLA)

Girando in banchina e tra gli stand del TAG Heuer VELAFestival di Santa Margherita Ligure, ci siamo resi conto di come l’universo vela, oggi, sia veramente alla portata di tutti. Lo testimoniano barche, prodotti, servizi e soluzioni. Ve ne raccontiamo ben 48!



4. LEGGERA, VELOCE, ECO. LA BARCA 2.0

All’ombra della Mole Antonelliana giovanissimi cervelli progettano e realizzano derive acrobatiche performanti in materiali sostenibili: sono gli skiff del Politecnico di Torino, tra fibre di lino e basalto (e velocità da urlo).



5. UN’ESTATE AL MARE

Tutto il meglio del Mediterraneo a portata di barca per la vostra crociera. Scoprite le 10 mete, le 10 baie e i 10 ristoranti da non perdere per le vacanze 2019!



6. TEST & ANTEPRIME

Abbiamo provato per voi il nuovo First 27, “ammiraglia” della gamma con cui Beneteau ritorna nel mondo delle piccole. Siamo stati poi a bordo del nuovissimo Grand Soleil 80 Custom e vi sveliamo tutti i segreti del nuovo “monocat” di Jeanneau, il Sun Loft 47, una barca che si preannuncia rivoluzionaria.



7. UOMO A MARE, COSA FARE

Assieme al navigatore oceanico Sergio Frattaruolo abbiamo stilato uno schema da seguire qualora vi ritrovaste ad affrontare la peggior emergenza a bordo: la caduta in mare di un membro dell’equipaggio (vi raccontiamo anche cosa dovete fare se a finire in acqua siete stati voi).

E poi ancora barche, accessori, regate (con un focus sulla VELA Cup di Santa Margherita), le storie di tutti i Velisti dell’Anno 2019, i consigli per non inquinare e molto, molto altro. Mica possiamo svelarvi tutto!

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.