151 Miglia Trofeo Cetilar: è tempo di verdetti, chi avrà vinto?

E’ in corso la volta finale della 151 Miglia Trofeo Cetilar. Il grosso della flotta è già arrivato a Punta Ala con le barche che si sono susseguite sul traguardo per tutta la notte, l’ultima parte delle 250 iscritte si trova in questo momento tra le Formiche di Grossetto e l’arrivo, siamo quindi alle battute finali della regata.

Le classifiche vanno quindi prendendo forma, anche se hanno valore assolutamente provvisorio. Secondo la provvisoria ORC overall la vittoria sarebbe andata al Comet 38s Scricca di Leonardo Servi, che vincerebbe così anche la classifica X2 essendo stata condotta in doppio. Alle sue spalle l’XP33 Controcorrente di Luigi Buzzi, terzo posto per il Mylius 14e55 Sexy Too di Carlo Varelli.

L’IRC overall provvisoria sarebbe stata vinta invece dal J122E Jacarè di Sabrina Chibbaro, secondo posto per un altro J122, il Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, terzo il First 40 Calipso Anyway di Andrea Orestano.

Per la IRC over 60 provvisoria, riservata alle imbarcazioni stazzate IRC maggiori di 60 piedi, la vittoria sarebbe andata al Cookson 84 Vera di Miguel Galuccio, secondo posto per Rambler 88 di George David (che aveva vinto in tempo reale, leggi QUI), terzo posto per il Vismara 62 SuperNikka di Roberto Lacorte.

Usiamo il condizionale rispetto a quanto scritto, in attesa di ufficialità.

www.151miglia.it