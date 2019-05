Un missile squarcia l’alba: Rambler fa il record alla 151 Miglia

Ramberl 88 di George David, tattico il neozelandese Brad Butterworth, ha battuto il record della 151 Miglia Trofeo Cetilar vincendo in tempo reale la regata. Il tempo, in corso di ufficializzazione, è intorno alle 14 ore, circa un’ora abbondante meno rispetto al primato di Pendragon stabilito nel 2018 (scopri QUI com’era andata).

Il passaggio in Giraglia di Rambler è avvenuto appena sei ore dopo la partenza, alle 22 di ieri sera, e nonostante il vento nella notte sia stato variabile e non costante lungo il percorso, l’assalto al record del maxi lungo 27 metri, progettato da Juan Kouyoumdjian e varato nel 2014, è andato in porto.

La prossima barca attesa sulla linea d’arrivo è il Maxi di 84 piedi, 26 metri, Vera di Miguel Galuccio, in arrivo a Punta Ala.

Il grosso della flotta è invece tra la Giraglia e l’Isola d’Elba ed è atteso in serata a Punta Ala, ma gli arrivi inizieranno già nel pomeriggio. Per i vincitori finali in IRC e ORC overall l’attesa è ancora lunga.

