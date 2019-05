Luna Rossa vara un prototipo di 7,5 metri? Le FOTO che fanno volare la fantasia

Max Sirena lo aveva detto: “E’ probabile che anche noi vareremo un prototipo. Ce lo aveva detto in una lunga intervista (leggila QUI), ed ecco che in questi giorni sembra arrivare la conferma. Alcune foto sulle pagine social di Luna Rossa, alcuni dettagli di una barca, ed ecco che subito le fantasie degli appassionati volano e cresce l’interesse. Sarà il nuovo AC 75? In molti se lo chiedono, in molti pensano di si. Noi in realtà crediamo assolutamente di no.

Le foto sono volutamente realizzate con dei close up, degli zoom su alcuni particolari, che quindi non lasciano vedere l’insieme della barca. Un dettaglio però ci fa pensare che non si tratti dell’AC75 ma di una barca in scala, di un muletto insomma: la foto del timone. Nonostante la foto zoommata la proporzione non sembra affatto quella di un 75 piedi, troppo stretta la poppa, potremmo addirittura azzardare che si tratti di una barca di poco superiore ai 7 metri.

Magari ci sbagliamo, ma a nostro avviso si tratta di un prototipo in scala. Finita la fase di lavoro al simulatore, Luna Rossa si prepara ad andare in acqua con un prototipo realizzato in una fase di studio molto avanzata, che probabilmente servirà a fornire dei feedback per ultimare la barca 1 che dovrebbe essere in fase avanzata di costruzione. A proposito di barca 1: poco prima delle foto in oggetto Luna Rossa ha pubblicato un video dove si racconta l’arrivo di un grande albero, quello effettivamente sarà l’albero del futuro AC 75 date le dimensioni.

Si intravede anche la forma a U destinata all’utilizzo della doppia randa.

In puro stile da Coppa America quindi Luna Rossa si tiene stretta i suoi segreti e fa crescere l’attesa. Ma il bello dell’America’s Cup è anche questo.

Mauro Giuffrè