L’albero della nuova barca di Tronchetti Provera è lungo come tre campi da tennis

Solo una superbarca può montare un albero lungo 67 metri, all’incirca quanto tre campi da tennis. Basta raffrontarlo con gli uomini del cantiere per rendersi conto delle dimensioni mastodontiche di questo “mostro” targato Southern Spars.

E’ l’albero del nuovissimo Wally di Marco Tronchetti Provera (già armatore del Wally 107 Kauris III): 145 piedi di barca (44 metri!) costruito su progetto di German Frers. Le foto che vi mostriamo ci arrivano da Massa Carrara, dove la barca ha preso forma negli stabilimenti di Persico Marine: l’albero è arrivato impacchettato e pronto all’installazione. Questo ci fa capire che la barca è quasi ultimata, non vediamo l’ora di vedere le prime immagini in navigazione!

BEATO TRONCHETTI!

“Il nuovo Wally 145 è la barca perfetta per navigare attorno al mondo”, ha raccontato Luca Bassani, patron di Wally, “compendia il nostro credo di performance senza compromessi combinata con un appeal senza tempo”. Senza che venga mai meno il piacere di navigare, “in qualsiasi condizione di vento, nel totale comfort”. “Inizialmente”, ha raccontato Frers, “la barca doveva essere ancora più lunga ma contrariamente a quanto accade di solito, le dimensioni si sono ridotte durante la fase di progettazione, a vantaggio delle prestazioni e della marinità. Sono state condotte ampie ricerche per contenere i pesi e ottenere nel contempo un ambiente piacevole e ampio, tre diverse aree coperte e un sistema molto sofisticato per la movimentazione delle vele. Il rapporto superficie velica/dislocamento è più alto rispetto a quello dei maxi-yacht di simile categoria”.

VELOCE CON ARIETTE, STABILE CON VENTONE

Le previsioni VPP parlano di una barca veloce anche con sei nodi d’aria. “Ma stabile e potente anche in condizioni di vento forte”, ha aggiunto Bassani, “grazie alla forma dello scafo e alla chiglia sollevabile in grado di portare il bulbo fino a 7 metri”. Il dislocamento totale è di “sole” 171 tonnellate: a spanne, circa 100 tonnellate di meno rispetto agli yacht di taglia simile, di certo più anziani (e quindi frutto di una tecnologia meno avanzata rispetto a quella utilizzata, ovvero la fibra di carbonio).

PROPULSIONE IBRIDA

La grande particolarità di questa superbarca è la propulsione ibrida, basata su due motori MAN da 650 cavalli, due propulsori elettrici da 60 kW e due banchi batterie al litio da 10 kW, sufficienti tra l’altro per alimentare per un’intera notte gli impianti della megabarca (tra cui l’aria condizionata) in “silent mode”. A motore, la barca raggiunge una velocità di crociera di ben 15 nodi.

COPERTA E INTERNI

In coperta, il layout segue il tratto distintivo Wally, con il deck saloon e il pozzetto sullo stesso piano. L’assoluta novità è il pozzetto poppiero ribassato e riservato agli armatori (per godersi il contatto con il mare in totale privacy), una caratteristica da vero e proprio megayacht. Gli interni, concepiti da da Wally con Droulers Architects e lo studio di Mario Sculli, prevedono una grande area armatoriale con due letti “queen size”, due bagni (per lui e lei), uno studio e due cabine armadi. L’area riservata agli ospiti accoglie fino a 6 persone, in tre cabine (due con letti matrimoniali e una a castello). L’area riservata all’equipaggio è a prua, con quattro cabine doppie.

I NUMERI DEL WALLY 145

Lunghezza f.t. 44,20 m

Baglio max. 9,50 m

Pescaggio 4,5 m chiglia su – 7,2 m chiglia giù

Dislocamento 171 t

Sup. velica a vele bianche 1.038 m2

Sup. velica alle portanti 1.968 m2

Posti letto 8 ospiti + 8 equipaggio

Exterior design German Frers/ Wally/Luca Bassani

Interior design Wally/Droulers Architecture/Studio Sculli

Interior styling Droulers Architecture

Architettura navale German Frers Naval Architecture

Ingegneria strutturale Pure Design & Engineering

Costruttore Persico Marine

Classificazione RINA Malta Cross

Costruzione Vacuum consolidated/autoclaved Pre-preg composite

Finiture coperta Teak

Albero e boma Southern Spars

Rigging EC6 / Carbo-Link

Vele North Sails

Sistemi idraulici Cariboni

Propulsione 2 x MAN D2676LE425 478 kW @ 2.100 rpm, 2 x motori elettrici 60 kW, 2x pod a scomparsa Shipmotion RPS 60C

Velocità di crociera a motore 15 nodi

Aria condizionata 248.000 BTU/h

Dissalatori 1.200 l/h

Serbatoi acqua dolce 3.000 litri

Serbatoi carburante 15.000 litri

Sistema di navigazione Furuno & B&G