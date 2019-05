VIDEO Reportage: La VELA Cup e l’ICE Cup viste da bordo di una superbarca

Cosa è successo alla VELA Cup di Santa Margherita Ligure? Ce lo svela questo bel video degli amici di The Boat Show che hanno seguito la veleggiata, che prevedeva anche una classifica dedicata alle imbarcazioni ICE Yachts (per l’assegnazione dell’ICE Cup), da una “postazione privilegiata”. Ovvero da bordo dell’ICE 60 Joy di Ludovico Bussolati. Le barche realizzate dal cantiere di Salvirola (Cremona) sono performanti racer-cruiser realizzati a regola d’arte. Non deve stupire quindi che il primo classificato overall e primo in tempo reale della VELA Cup (125 barche) e vincitore della ICE Cup sia stato il 52′ Sottosopra… e basta di Mauro Todisco.

LA VELA CUP E L’ICE CUP VISTE DA BORDO DI JOY

LA FESTA NON E’ FINITA

La VELA Cup, intanto prosegue a pieno regime e sbarca in Adriatico con la VELA Cup / Venezia Summer, in programma per sabato 15 giugno nelle acque della Serenissima.

|ISCRIVITI ORA|

La veleggiata per tutte le barche e tutti i velisti!

La VELA Cup è la regata adatta a qualsiasi barca, da quelle con un look un po’ “vintage” ai maxi yacht con vele nuove fiammanti. Non ci sono limiti di dimensioni, età, peso, basta avere una barca a vela. Monoscafi e multiscafi, cabinate e aperte, racer o “crocieroni” e senza limitazione d’etą senza usare il certificato di stazza (IRC/ORC/CIM).

Giovani, anziani, velisti della domenica e professionisti del match race. Alla TAG Heuer VELA Cup c’è spazio per tutti voi. Dai neonati di appena tre mesi (CLICCA QUI) fino alle centenarie (CLICCA QUI) in queste regate/veleggiate si divertono tutti.

Le novità del 2019 tra super premi e barche vintage

Due super premi – Tra tutte le barche partecipanti alla veleggiata verranno sorteggiati due premi che possono far contento anche l’ultimo arrivato: un prezioso orologio TAG Heuer e un gps satellitare bidirezionale Garmin inReach Mini .

– Tra tutte le barche partecipanti alla veleggiata verranno sorteggiati due premi che possono far contento anche l’ultimo arrivato: e un . TAG Heuer VELA Cup diventa “vintage” – Da quest’anno ci saranno premi per le barche “vintage” così divise: “barche d’epoca” sino al 1969 e “classiche” dal 1970 al 1988 (fine IOR)

– Iscriviti ora alla VELA Cup

– Il programma e i premi della VELA Cup. Scoprili nel dettaglio

– Cerchi o offri un imbarco? Mettilo nella bacheca online

– Tutte le barche possono partecipare. Scopri come

– Scrivici per avere ulteriori delucidazioni