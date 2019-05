Velisti dell’Adriatico unitevi, tutti a Venezia per la VELA Cup

Dopo la tappa del TAG Heuer VELAFestival di Santa Margherita Ligure, la grande festa della VELA Cup sbarca in Adriatico con la VELA Cup / Venezia Summer, in programma per sabato 15 giugno nelle acque della Serenissima.

La veleggiata per tutte le barche e tutti i velisti!

La VELA Cup è la regata adatta a qualsiasi barca, da quelle con un look un po’ “vintage” ai maxi yacht con vele nuove fiammanti. Non ci sono limiti di dimensioni, età, peso, basta avere una barca a vela. Monoscafi e multiscafi, cabinate e aperte, racer o “crocieroni” e senza limitazione d’etą senza usare il certificato di stazza (IRC/ORC/CIM).

Giovani, anziani, velisti della domenica e professionisti del match race. Alla TAG Heuer VELA Cup c’è spazio per tutti voi. Dai neonati di appena tre mesi (CLICCA QUI) fino alle centenarie (CLICCA QUI) in queste regate/veleggiate si divertono tutti.

Le novità del 2019 tra super premi e barche vintage

Due super premi – Tra tutte le barche partecipanti alla veleggiata verranno sorteggiati due premi che possono far contento anche l’ultimo arrivato: un prezioso orologio TAG Heuer e un comunicatore satellitare Garmin inReach Mini .

TAG Heuer VELA Cup diventa "vintage" – Da quest'anno ci saranno premi per le barche "vintage" così divise: "barche d'epoca" sino al 1969 e "classiche" dal 1970 al 1988 (fine IOR)

