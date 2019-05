Vuoi esporre le tue barche e accessori? A Palermo c’è un “temporary space” per te!

Showroom in centro città e posti barca per le prove a mare. Tutto questo in un unico posto? Oggi è possibile. Ad offrire questa rara opportunità, ai cantieri interessati a presentare a vecchi e nuovi clienti i loro modelli, è Space53. Uno spazio unico nel centro storico di Palermo e, allo stesso tempo, a pochi passi da La Cala: il porticciolo storico del capoluogo siciliano.

Space53 sposa a pieno il concetto di temporary space ovvero l’utilizzo temporaneo di strutture di alto prestigio e ubicate in zone strategiche per il business dell’utente. Lo spazio viene quindi proposto in maniera temporanea per poter predisporre un ufficio o uno show-room con la possibilità di integrare questo spazio con posti barca utili per offrire le prove a mare tanto richieste dai clienti.



Space53 si trova in centro a Palermo ed è servita da un ampio posteggio alle sue spalle potendo, allo stesso tempo, vantare una posizione strategica e ad alta visibilità in piena zona pedonale, cosi come trovarsi a pochi passi dai pontili a disposizione. Il porticciolo de La Cala e sede dei principali circoli velici e sportivi palermitani ed è caratterizzato da un magnifico waterfront. Proprio tra questi pontili lo show-room Space53 può contare su posti barca disponibili per le prove o semplicemente per far visitare le imbarcazioni in acqua.

Per maggiori informazioni circa il Temporary space e la possibilità di prenotare uno spazio in affitto, integrandolo magari con tutti i servizi in comunicazione che la società è in grado di offrire, si potrà visitare il sito web www.space53.it o mandare una mail a desk@space53.it