First 53: sarà una barca per macinare miglia. FOTO

Si avvicina il momento della presentazione ufficiale del nuovo First 53 prevista per i saloni autunnali del 2019, e intanto il cantiere diffonde nuovi dettagli a proposito della barca e delle sue caratteristiche.

Le prime immagini confermano quello che era già stato anticipato dai progettisti, ovvero una barca con una forte anima sportiva, che ha come obiettivo performance importanti, senza perdere di vista l’altro importante focus del progetto, ovvero la dimensione della crociera.

Il pescaggio avrà due opzioni, 2,5 m o 3 m (con bulbo in piombo), così come un albero in carbonio opzionale, per dare al First Yacht 53 la possibilità di essere competitivo in regata e al tempo stesso accumulare miglia velocemente in crociera.

“Il First Yacht 53 è molto simile a me” ha detto Robert Biscontini, che ha una lunga esperienza nel mondo dell’America’s Cup. “Per ottenere il massimo dell’emozione al timone, ci siamo concentrati sul bilanciamento del peso e dell’equilibrio sotto vela. Abbiamo lavorato sodo per ottimizzare la posizione del centro di galleggiabilità in relazione al centro di

sforzo, garantendo una barca a vela vivace, che risponda rapidamente al timone. Abbiamo chiesto ai migliori allestitori di fornire il loro materiali ad alte prestazioni: Nprth Sails per le vele, Harken per l’attrezzatura di coperta, Lorima per l’albero e Lemer per la chiglia.

Sono stati tutti coinvolti nella recente progettazione del Figaro BENETEAU 3”.

Lungh 17,14 mt

Lungh 15,97 mt

Largh 4,99 mt

Immersione 2,50/3 mt

Disloc. 15.500 kg

Randa 90 mq

Fiocco 78 mq

www.beneteau.com