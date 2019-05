Dimmi che velista sei, ti dirò la vacanza in barca giusta per te

Con l’estate alle porte è giunta l’ora di prenotare la vostra vacanza in barca a vela. Ok, ma dove e su che barca? I nostri amici di Sailogy, una delle più note piattaforme online di noleggio, vengono in vostro aiuto con questo “vademecum” della serie: “Dicci che velista sei e noi ti diciamo la vacanza che fa per te”…



Il naturalista: viaggio in barca a vela

Per questo tipo di viaggiatore la comunione con la natura è un elemento indispensabile, inteso come uno spazio in cui rigenerarsi ammirando un cielo stellato o i colori di un angolo paradisiaco. Quale migliore opzione allora di un viaggio in barca a vela? Dove il contatto con la natura è totalizzante e si impara a sincronizzare il proprio ritmo con quello ancestrale delle onde. In linea con questo profilo è anche la sostenibilità ambientale di questo tipo di viaggio, perché la barca a vela è un mezzo che permette di viaggiare nel rispetto degli ecosistemi e delle biodiversità marine e naturali.

Destinazione consigliata: l’incontaminata e selvaggia natura delle Isole Vergini Britanniche, un paradiso per gli amanti della barca a vela in cui ritrovare spiagge immacolate e acque cristalline in cui fare snorkeling.

Il party lover

Il profilo di questo viaggiatore cambia al mutare dello skyline e delle luci della città che di volta in volta sceglie come meta, attratto dalla nightlife. Per lui le spiagge sono il punto d’osservazione perfetto per ammirare un tramonto sorseggiando un daiquiri e le strade delle città diventano il teatro perfetto delle sue notti brave. È un viaggiatore nomade che ama vedere l’alba ogni giorno in un posto diverso e predilige la compagnia e il lusso degli ambienti esclusivi. Il catamarano equipaggiato di skipper per non avere pensieri è la scelta giusta per lui: un’imbarcazione che racchiude in sé la libertà di svegliarsi ogni giorno in una meta diversa, ma può vantare spazi più ampi che gli consentono di invitare a bordo nuovi amici e organizzare cene sotto le stelle, ma anche di ospitare gommoni, kayak e altri accessori per raggiungere il locale più esclusivo con accesso diretto dalla spiaggia.

Destinazione consigliata: Isole Greche. A partire dalle Cicladi, le isole del Mar Egeo sono perfette per chi ogni giorno vuole provare un locale diverso e ballare su spiagge sempre nuove.

Il meditativo

È un viaggiatore per cui la meta è il viaggio stesso, il cui itinerario è un percorso alla ricerca di Sé. Apprezza i luoghi silenziosi, carichi di spiritualità che conservano ancora la presenza benevola e rigogliosa della natura. È facile vederlo praticare yoga o fare meditazione vicino ad un tempio o su una silenziosa spiaggia all’alba. Per lui l’ideale è la vacanza in barca a vela, perché è una fonte di pace e di tranquillità, un luogo intimo dove spogliarsi delle sovrastrutture e dei bisogni superflui della vita quotidiana e prendere in mano la propria vita, quella più profonda e autentica.

Destinazione consigliata: l’arcipelago di isole coralline, in Thailandia, dove l’impareggiabile natura e la tranquillità delle isole rappresentano il meglio della spiritualità.

Family addicted

La vacanza in barca è perfetta anche per la famiglia. Contrariamente a quanto si pensa, questa tipologia di vacanza offre, infatti, soluzioni a portata di mano anche per i nuclei famigliari. Una tipologia di viaggio che promette divertimento anche ai più piccoli, che possono esplorare le coste come veri pirati, studiare le costellazioni del cielo notturno e imparare anche le regole della condivisione e della responsabilità, senza rinunciare ad un pizzico di avventura, ingrediente indispensabile per una vacanza che ricorderanno per sempre. A bordo di un catamarano con skipper, i più grandi potranno trovare il proprio angolo di pace e i più piccoli scrutare l’orizzonte come marinai d’esperienza.

Destinazione consigliata: Isola d’Elba. Comoda da raggiungere dalla terra ferma, offre panorami mozzafiato, ampie spiagge e tranquilli centri abitati.

Lo sportivo

Ama le onde, soprattutto se alte così da poterle cavalcare, conosce il mutare dei venti e in valigia ha sempre un cambio pronto per il suo sport preferito. Parliamo del viaggiatore sportivo: la vacanza in barca è perfetta per lui perché offre, oltre a momenti di tranquillità e relax, anche la possibilità di praticare una serie di attività: immersione, kite-surf, pesca, yoga ma anche jogging e trekking lungo la costa. Momenti speciali per dedicarsi a sé stessi e al proprio benessere. Proprio per il suo amore per lo sport, l’ideale è una vacanza in barca a vela con una navigazione esclusivamente senza motore e senza l’aiuto di uno skipper, per sperimentare i propri limiti e accrescere la sua conoscenza delle tecniche di navigazione.

Destinazione consigliata: Sardegna. Per la sua conformazione geografica e la ventosità delle sue coste è la destinazione perfetta per chi ama il mare e tutte le sfide che offre.

